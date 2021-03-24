Общество

В Заречном привитый горожанин заболел коронавирусом

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В Заречном начальник МСЧ-59 Андрей Капустин рассказал об итогах наблюдения за пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию. Слова медика приводит портал «Город Z».

Специалисты следят за здоровьем горожан, поборовших заболевание, уже в течение года. Они пришли к выводу, что у многих перенесших коронавирус в средней и тяжелой форме поражается поджелудочная железа и появляется сахарный диабет.

В закрытом городе по итогам 2020 года COVID-19 вышел на второе место среди причин смерти, потеснив онкологические заболевания.

«Процент летальных исходов коронавирусной инфекции в Заречном ниже, чем в целом по стране. Но это ведь не имеет никакого значения для людей, близкие люди которых погибли. У нас был случай, когда молодой житель нашего города заболел коронавирусом, у него была легкая форма. Но вместе с ним заболели родители, которым было немногим больше 60 лет. К сожалению, и мама, и папа скончались», - процитировал портал Андрея Капустина.

Медик также рассказал о последствиях вакцинации в городе. На данный момент привито больше 2 500 зареченцев, серьезных осложнений после процедуры ни у кого не наблюдалось. Горожане отмечали слабость, незначительный подъем температуры, болезненность в месте укола.

«Один человек из всех привитых заболел коронавирусом после вакцинации, он переносит заболевание в легкой форме», - добавил Андрей Капустин.

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Источник — gorodz.info
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Гость||

Его надо было там в Заречном к сосне прививать.

Гость||

Гость писал(a):

Его надо было там в Заречном к сосне прививать.
или к лосю

Имя: Гость
Комментарий:

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