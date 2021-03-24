В районах области продолжают штрафовать безмасочников

24.03.2021 | 16:49

Пензенская область продолжает жить в условиях ограничений, несмотря на снижение суточного числа зараженных коронавирусом.

Многие стали пренебрегать требованиями, отказываться от маски в местах скопления людей или сдачи теста после прибытия из-за границы. Однако проверяющие не дремлют.

Так, в Неверкинском районе Пензенской области с января по март 21 жителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение режима повышенной готовности.

Все они попались сотрудникам полиции в магазинах. Масок на них не было, поэтому правоохранители на каждого составили протокол.

«19 человек получили письменное предупреждение, а 2 - штраф в размере 1 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Неверкинского районного суда.

В регионе продолжают штрафовать и за отсутствие теста на CОVID-19. Первомайский районный суд, к примеру, наказал женщину, в январе вернувшуюся на самолете из Таджикистана. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, она в течение трех дней должна была представить результат теста, но не сделала этого. В итоге пришлось расстаться с 7 500 рублями.