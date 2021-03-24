Общество

В районах области продолжают штрафовать безмасочников

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Пензенская область продолжает жить в условиях ограничений, несмотря на снижение суточного числа зараженных коронавирусом.

Многие стали пренебрегать требованиями, отказываться от маски в местах скопления людей или сдачи теста после прибытия из-за границы. Однако проверяющие не дремлют.

Так, в Неверкинском районе Пензенской области с января по март 21 жителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение режима повышенной готовности.

Все они попались сотрудникам полиции в магазинах. Масок на них не было, поэтому правоохранители на каждого составили протокол.

«19 человек получили письменное предупреждение, а 2 - штраф в размере 1 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Неверкинского районного суда.

В регионе продолжают штрафовать и за отсутствие теста на CОVID-19. Первомайский районный суд, к примеру, наказал женщину, в январе вернувшуюся на самолете из Таджикистана. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, она в течение трех дней должна была представить результат теста, но не сделала этого. В итоге пришлось расстаться с 7 500 рублями.

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Гость||

Больше штрафов, высоких и разных! Штрафы ради штрафов! Пополняем разворованный бюджет

Гость||

Да неинтересно уже про маски, которые никто давно не носит, даже смешно..

Гость||

Научи дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет.

Маразм.

Гость||

Это дебилизм по буртасски

Гость||

А где комментарий про "подавляющее большинство"? Сдулся малой?

Гость||

Странно, думала, что отменили, без масок уже везде обслуживают..

Гость||

Хосподя во идиоты ... уже уж как пол года эта истерия сошла,а эти всё выслуживаются по старинке. Умные люди не одевают намордники. Это приносит сильный вред собственному здоровью !!!

Имя: Гость
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