Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 детей

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Среди 106 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, оказалось 19 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб в среду, 24 марта.

Только 39 новых случаев зарегистрировали в Пензе, остальные распределились по муниципальным образованиям: 7 пришлось на Каменский район, по 6 - на Мокшанский, Кузнецкий, Сосновоборский, Бессоновский районы и город Заречный.

По 5 инфицированных выявили в Нижнеломовском и Пензенском районах, по 3 - в Сердобском и Городищенском, по 2 - в Наровчатском, Тамалинском, Никольском, Лунинском и Иссинском, по 1 - в Земетчинском, Башмаковском, Белинском и Неверкинском.

«Находится под наблюдением - 7 236 человек; снято с наблюдения - 96 588. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 60,59% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки на коронавирус обследованы 2 504 жителя региона.

С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 41 295 человек, в том числе у 3 795 несовершеннолетних. Число жертв достигло 505. Пензенские врачи вылечили 37 791 пациента.

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