Общество

В Пензе отключат подсветку телебашни на Западной Поляне

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В субботу, 27 марта, в Пензе погасят огни на телебашне. Таким образом горожане поддержат экологическую акцию «Час Земли».

Мероприятие проводится ежегодно по всему миру. На одни час отключаются все электроприборы и электроосвещение. В 2021 году акция пройдет в 15-й раз, ее тема - «Открытость экологической информации», а лозунг - #откройся.

Свет погаснет в 20:30 по местному времени.

Вместе с пензенской телебашней на час подсветка исчезнет на Останкинской телебашне в Москве, телебашнях в Казани, Мурманске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Нальчике, Челябинске, Великом Новгороде, Грозном и других городах, рассказали в филиале РТРС пензенского ОРТПЦ.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе отключат подсветку телебашни на Западной Поляне
Супер. А то достала эта вечная новогодняя иллюминация. Каждый день как 1 января.

Гость||

Гость писал(a):

А то достала эта вечная н
Мыши плакали кололись но продолжали есть кактус

Гость||

Похоже на траур Утрата доверия

Гость||

а в гидрострое вчера был час земли??? когда район без электричества оставили))) но спасибо, народ хоть выспался))) но тем не менее предупреждать надо.

Гость||

Гость писал(a):

Каждый день как 1 января.
каждый день с похмелья , хорошо же

Гость||

Гость писал(a):

каждый день с похмелья , хорошо же
Это хорошо только для алкашей.

Гость||

Гость писал(a):

Это хорошо только для алкашей.
Мальчик, помолчи в сторонке, пока взрослые дяди беседуют.

Гость||

А я уж грешным делом подумал траур по воровскому режиму.

Гость||

Подсветка Бакунинского моста и освещение в округе уже монтируется ? В смете это есть ?

Гость||

Гость писал(a):

А я уж грешным делом подумал траур по воровскому
И перевернулся на другой бок, пальчик сосать

Гость||

И я присоединюсь к акции. По телеку все равно смотреть в субботу нечего.

Имя: Гость
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