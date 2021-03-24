В Пензе отключат подсветку телебашни на Западной Поляне

В субботу, 27 марта, в Пензе погасят огни на телебашне. Таким образом горожане поддержат экологическую акцию «Час Земли».
Мероприятие проводится ежегодно по всему миру. На одни час отключаются все электроприборы и электроосвещение. В 2021 году акция пройдет в 15-й раз, ее тема - «Открытость экологической информации», а лозунг - #откройся.
Свет погаснет в 20:30 по местному времени.
Вместе с пензенской телебашней на час подсветка исчезнет на Останкинской телебашне в Москве, телебашнях в Казани, Мурманске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Нальчике, Челябинске, Великом Новгороде, Грозном и других городах, рассказали в филиале РТРС пензенского ОРТПЦ.
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penzainform.ru писал(a):Супер. А то достала эта вечная новогодняя иллюминация. Каждый день как 1 января.