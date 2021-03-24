В конкурсе «Учитель года» участвуют 11 пензенских педагогов

24.03.2021 | 10:41

В среду, 24 марта, в Пензе стартовал очный этап городского конкурса «Учитель года - 2021». В нем принимают участие 11 педагогов, выполнивших задания заочного этапа. Самому молодому из них 23 года, а средний возраст - 38 лет.

Конкурсанты - преподаватели начальных классов, биологии, физкультуры, русского языка, информатики, математики, географии и английского языка:

- Кривенкова Наталья Геннадьевна (гимназия № 6);

- Николаевская Татьяна Михайловна (школа № 58);

- Садова Анастасия Васильевна (школа № 12);

- Фахретдинов Алик Гранитович (школа № 77);

- Фунтиков Олег Валентинович (школа № 46);

- Дунаева Мария Игоревна (школа № 64);

- Кузина Валентина Юрьевна (гимназия № 53);

- Павлова Наталия Анатольевна (гимназия № 1);

- Алексеева Наталья Николаевна (гимназия № 42);

- Медник Ирина Станиславовна (школа № 63);

- Серебрякова Татьяна Юрьевна (школа № 76).

«На очном туре педагогам предстоит рассказать о своих увлечениях, провести учебное и внеурочное занятия, а также мастер-класс», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.