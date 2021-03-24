Общество

В Каменке комиссия нашла нарушения в школьном пищеблоке

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Во вторник, 23 марта, сотрудники Министерства образования Пензенской области проверили качество питания в школах № 5 и 9 Каменки.

Выяснилось, что в учебных заведениях организовано двухразовое горячее питание, а для группы продленного дня еще и полдник.

«Пищеблоки содержатся в чистоте. Фактическое меню соответствует, занижения массы порций не зарегистрировано. В рацион включены свежие фрукты, овощи, говядина, рыба, творог. На приготовление всех блюд имеются технологические карты», - отметили в пресс-службе регионального минобразования.

Родители контролируют питание своих детей. В школах проводятся дегустации, анкетирования, беседы на родительских собраниях, а в специальных журналах фиксируются отзывы.

Однако нашлись и недочеты. В школе № 5 не были промаркированы суточные пробы завтрака. На складах для овощей отсутствовали термометры и приборы для измерения влажности воздуха. Сотрудникам пищеблока рекомендовано устранить эти нарушения.

Ранее сообщалось, что Пензенская область вошла в десятку регионов, в которых школьники недовольны питанием. В этом списке оказались и Челябинская, Тюменская, Тамбовская, Новосибирская, Свердловская области, а также Чувашская и Удмуртская республики, Красноярский и Алтайский края.

Одна из последних спорных ситуаций в сфере школьного питания возникла в Колышлее. Там ученики пожаловались на поданную к обеду рыбу, внутри которой якобы были опарыши, и выложили фото блюда.

Проведенная проверка не нашла нарушений. В итоге выяснилось, что фотоснимки - шутка нескольких учеников, которые не думали, что публикация в Сети вызовет такой резонанс.

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Источник — фотка minobr-penza.ru
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Гость||

Куда смотрят министр образования Пензенской области Александр Воронков и начальник управления образования города Пензы Лилия Чащина?

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 23 марта, сотрудники Министерства образования Пензенской области проверили качество питания в школах № 5 и 9 Каменки.
Они что, посмотрели только на две школы? Неужели две?

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