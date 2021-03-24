Обнародовано число случаев COVID-19, выявленных в области за сутки

24.03.2021 | 11:15

В Пензенской области за сутки подтвердили 106 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 41 000 заразившихся COVID-19. Выздоровели 37 791 человек, инфекция унесла жизнь 505 пациентов.

Коэффициент распространения коронавируса в области составляет 0,95, на 100 000 населения приходится 3 093,1 заражений.

Всего в России 24 марта выявили 8 861 случай COVID-19. Общее число инфицированных достигло 4 483 471.