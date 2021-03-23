Общество

В мэрии обсудили возможность подтопления Пензы во время паводка

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В этом году в Пензе не ожидается подтопления во время таяния снега. Об этом говорилось на планерке в администрации города во вторник, 23 марта.

Как доложил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов, максимальный разрешенный сброс воды на Сурском гидроузле составит 750 кубометров в секунду. При сбросе в 1 000 происходит подтопление (ранее говорилось, что под угрозой в таком случае оказывается Междуречье).

Тем не менее в городе наблюдается локальное подтопление улиц. Так, 22 марта коммунальщики устраняли скопления талых вод на улицах Ростовской, Антонова, Клары Цеткин.

«Пока тает снег, подтопление этих улиц будет происходить постоянно», - пояснил глава администрации города Андрей Лузгин.

Михайлов отметил, что в черте Пензы уже вскрылась Сура. У берега толщина льда составляет около 50 см, на середине - промоины. Переходить водоем сейчас опасно.

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Гость||

На Ростовской вечное озеро. Вернее 3 озера.

Гость||

Пока тает снег, подтопление этих улиц будет происходить постоянно», - пояснил глава администрации города Андрей Лузгин.

Так он мэр или глава администрации?

Гость||

Лунгин! Пакуй чемодан и прячься в свою бухгалтерию, откуда ты вылез, пока за то бой собираются!

Гость||

Гость писал(a):

Так он мэр или глава администрации
это синонимы

Гость||

Главное деньги что бы прислали на устранение последствий паводка из федерального бюджета. А освоить их у нас многие с удовольствием готовы.

Гость||

А при чем здесь мер,ростовская,это частный сектор,ливневок нет совсем,30 лет назад в каждом дворе была лодка,а у каждого живущего резиновые сапоги,и дорога рассчитана на одну машину на улицу,а не по две в каждом дворе,и не всегда легковые.Грузовиков в частном секторе море,разбили всю дорогу,а власть должна отвечать.Сейчас каждый сам себе хозяин и плевать хотел на соседей и всех остальных

Имя: Гость
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