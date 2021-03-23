В мэрии обсудили возможность подтопления Пензы во время паводка

23.03.2021 | 08:29

В этом году в Пензе не ожидается подтопления во время таяния снега. Об этом говорилось на планерке в администрации города во вторник, 23 марта.

Как доложил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов, максимальный разрешенный сброс воды на Сурском гидроузле составит 750 кубометров в секунду. При сбросе в 1 000 происходит подтопление (ранее говорилось, что под угрозой в таком случае оказывается Междуречье).

Тем не менее в городе наблюдается локальное подтопление улиц. Так, 22 марта коммунальщики устраняли скопления талых вод на улицах Ростовской, Антонова, Клары Цеткин.

«Пока тает снег, подтопление этих улиц будет происходить постоянно», - пояснил глава администрации города Андрей Лузгин.

Михайлов отметил, что в черте Пензы уже вскрылась Сура. У берега толщина льда составляет около 50 см, на середине - промоины. Переходить водоем сейчас опасно.