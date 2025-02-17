В гордуме обсудили привлечение пензенцев к контролю за уборкой снега

17.02.2025 | 19:27

В Пензе депутаты гордумы поспорили, нужно ли привлекать граждан к активному контролю за уборкой снега. Вопрос был поднят на заседании в понедельник, 17 февраля, после того как с отчетом о работе выступил глава администрации Ленинского района Александр Максимов.

Депутат Юрий Зиновьев указал на отсутствие должного контроля за качеством уборки снега. «Я живу в частном секторе. Прошел трактор, почистил одну сторону улицы, а другую нет. Проехал на Кольцова - и там то же самое», - пояснил он.

Председатель гордумы Денис Соболев выразил мнение, что следует активно привлекать горожан, и рассказал об опыте Москвы. УК в столице создают чаты и просят жителей оценить работу коммунальщиков, прислав снимки.

«Мы сами должны принимать в этом активное участие. И мы как депутаты, и наши помощники. Я своим, во всяком случае, дал задание: проехать полностью все дворы, все улицы, фотографировать все. Я думаю, это наше общее дело», - добавил Соболев.

Зиновьев возразил: каждый должен делать свою работу. «Зачем нам 10 человек, которые будут бегать и проверять? А нельзя ли, например... Вот я был бы главой района, сказал: вот ты проехал, вот тот участок, который прочистил, зафиксируй мне и сбрось. А не так: глава приехал посмотрел, еще кто-то ответственный, депутат побежит, начальник участка, председатель уличного комитета, все остальные. Нельзя ли вот так, например, сделать?» - спросил он.

Денис Соболев не увидел ничего плохого в практике привлечения дополнительного контроля. «К сожалению, у нас такой подход (каждый свое дело делает) привел к тому, что многие горожане тоже считают: у нас есть дворник в управляющей компании, ТСЖ, мы же платим ему зарплату. И они надеются, что дворник за всеми уберет», - высказался он.

По словам Дениса Соболева, для максимально оперативной работы по уборке снега нужно иметь как можно больше помощников. Такую практику можно считать хорошей. Особенно для Ленинского района, где коммунальщиков проверяют всего 5 человек.

Положение, скорее всего, таким и останется, поскольку ни к какому итогу депутаты не пришли. Между тем жители Пензы активно указывают чиновникам на плохую уборку снега на различных улицах. Так, критикой заполнен телеграм-канал главы города Олега Денисова. Коммунальщики в ответ на обращения присылают снимки проделанной работы.