В Пензе приводят в порядок кладбища к 23 Февраля

21.02.2025 | 12:10

В Пензе в преддверии Дня защитника Отечества приводят в порядок Мироносицкое, Митрофановское и Ахунское кладбища.

Сотрудники МБУ «Служба городских кладбищ» и районных администраций расчищают от снега дорожки к захоронениям воинов.

«Посильную помощь оказывают волонтеры и курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева», - сообщили в мэрии.

Подобные акции проводятся в областном центре ежегодно. К ним часто привлекают студентов, указывая, что участие молодежи в благоустройстве воинских захоронений - это урок патриотизма.

В День защитника Отечества у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе и других воинских памятников пройдут церемонии возложения венков и цветов.