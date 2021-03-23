Мэр Пензы назвал тяжелыми встречи по поводу реконструкции Московской

23.03.2021 | 08:54

Встречи с жителями улицы Московской, касающиеся ее предстоящей реконструкции, прошли тяжело. Об этом сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин на оперативном совещании в мэрии во вторник, 23 марта.

В настоящее время решается вопрос доступа автомобилей на улицу, ремонт верхней части которой начнется в апреле.

«Необходимо обеспечить проезд транспорта, машин спецслужб, определить, можно ли использовать для этого тротуар», - пояснил градоначальник.

Кроме того, на улицах Карла Маркса и Кирова ищут участки для организации парковок.

«Это отдельный вопрос. Найден участок между улицами Московской и Володарского, рядом со школой № 4. Его нужно отсыпать щебнем», - добавил Андрей Лузгин.

Старт первого этапа благоустройства верха улицы Московской запланирован на 1 апреля. Он предусматривает переустройство коммуникаций (замену теплосетей, водопровода и канализации), а также подготовку основания для последующего мощения.

После реконструкции верх улицы Московской станет полностью пешеходным. Здесь сделают озеленение, установят малые архитектурные формы.

«Мы не будем разрывать улицу полностью, работы будут выполняться частично с минимальными перекрытиями, чтобы нанести минимальный ущерб бизнесу», - обещал ранее мэр.