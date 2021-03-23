Общество

Мэр Пензы назвал тяжелыми встречи по поводу реконструкции Московской

Печать

Встречи с жителями улицы Московской, касающиеся ее предстоящей реконструкции, прошли тяжело. Об этом сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин на оперативном совещании в мэрии во вторник, 23 марта.

В настоящее время решается вопрос доступа автомобилей на улицу, ремонт верхней части которой начнется в апреле.

«Необходимо обеспечить проезд транспорта, машин спецслужб, определить, можно ли использовать для этого тротуар», - пояснил градоначальник.

Кроме того, на улицах Карла Маркса и Кирова ищут участки для организации парковок.

«Это отдельный вопрос. Найден участок между улицами Московской и Володарского, рядом со школой № 4. Его нужно отсыпать щебнем», - добавил Андрей Лузгин.

Старт первого этапа благоустройства верха улицы Московской запланирован на 1 апреля. Он предусматривает переустройство коммуникаций (замену теплосетей, водопровода и канализации), а также подготовку основания для последующего мощения.

После реконструкции верх улицы Московской станет полностью пешеходным. Здесь сделают озеленение, установят малые архитектурные формы.

«Мы не будем разрывать улицу полностью, работы будут выполняться частично с минимальными перекрытиями, чтобы нанести минимальный ущерб бизнесу», - обещал ранее мэр.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

он еще мер? очень странно

Гость||

Когда другие районы восстанавливать будут? Постоянно центр города и одни и те-же места.

Д-р Шаффхаузен||

Администрация работает в штатном режиме?

У кого Дина на моцыке теперь катается?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чтобы нанести минимальный ущерб бизнесу
Но всё таки нанести.

Гость||

Началась имитация бурной деятельности. Так смешно! Город не может в порядок привести после снегопадов до сих пор, но о реконструкции с умным видом рассуждает! Иди, Андрюша в бухгалтерию, откуда тебе гармонист извлек на божий свет!

Гость||

Низ Московской уже вся в провалах, из-за того, что покрытие не расчитано на тяжёлую технику, которой постоянно пользуется МУП зелёное хозяйство. Мэрии на всё наплевать, варвары!

Гость||

Самый бесполезный мэр за всю историю города, но надеюсь недолго осталось!

Гость||

Дина работает в штатном режиме не покладая рук, не до моцыки пока!

Гость||

Да он ответит за выделение земельных участков на ул. Гагарина, ОН подписывал постановления для выдачи физ. лицу

Гость||

penzainform.ru писал(a):

определить, можно ли использовать для этого тротуар»
это уже определено в ПДД.

Гость||

Гость писал(a):

Самый бесполезный мэр за всю историю города, но надеюсь недолго осталось!
к нему явного негодования нет, он просто никакой вообще никакой, мэр это еще и человек, харизма, умение создавать и продвигать идеи для людей а этот просто мальчик в шапочке и притом порходу бездельник

Гость||

09:17! В точку! Ставленник губера, никакой управленец, да к тому же ещё бездельник!

Гость||

И правильно делает что бездельничает и ругать не за что.

Гость||

Гость писал(a):

ругать не за что.
А сажать тогда за что? Понять и простить...

Гость||

Про его деятельность ничего не видно и не слышно. Это как так умудриться надо?...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте