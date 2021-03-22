Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области начали работать пришкольные лагеря

Печать

В школьном лагере домашних заданий выполнять не нужно. Ребятишек там ждет другая жизнь.

«Я работаю в лагере не первый год и уверяю - у нас всегда интересно. Дети занимаются творчеством, спортом. Мы подготовили много интересного», - рассказала учительница начальных классов средней школы им. М. Ю. Лермонтова Марьям Галкина.

В лагере будут отдыхать 60 школьников: четыре отряда по 15 человек. Ко всем прочим веселым мероприятиям им добавили различные мастер-классы. И, конечно же, по расписанию завтрак, обед, полдник и дневной сон.

«Организовано четыре спальни, где девочки и мальчики находятся отдельно. Спальни для разных отрядов мы тоже не объединяем», - отметила заместитель директора по воспитательной работе средней школы им. М. Ю. Лермонтова Ольга Титова.

А уже вечером ребят должны забрать домой вернувшиеся с работы родители.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

13:20 Среди новых носителей коронавируса оказалось 15 детей

А что, карантин отменили раз детей собирают вместе?

Гость||

Общественности надо ежедневно проверять качество питания в этих пришкольных лагерях.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте