В Пензенской области начали работать пришкольные лагеря

22.03.2021 | 18:26

В школьном лагере домашних заданий выполнять не нужно. Ребятишек там ждет другая жизнь.

«Я работаю в лагере не первый год и уверяю - у нас всегда интересно. Дети занимаются творчеством, спортом. Мы подготовили много интересного», - рассказала учительница начальных классов средней школы им. М. Ю. Лермонтова Марьям Галкина.

В лагере будут отдыхать 60 школьников: четыре отряда по 15 человек. Ко всем прочим веселым мероприятиям им добавили различные мастер-классы. И, конечно же, по расписанию завтрак, обед, полдник и дневной сон.

«Организовано четыре спальни, где девочки и мальчики находятся отдельно. Спальни для разных отрядов мы тоже не объединяем», - отметила заместитель директора по воспитательной работе средней школы им. М. Ю. Лермонтова Ольга Титова.

А уже вечером ребят должны забрать домой вернувшиеся с работы родители.