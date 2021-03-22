В Пензенской области COVID-19 нашли еще у 110 человек

22.03.2021 | 11:16

В Пензенской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Статистику на понедельник, 22 марта, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было поставлено 110 диагнозов. Их общее число достигло 41 081.

В России за 24 часа выявили 9 284 случая COVID-19 в 83 регионах, 1 015 (10,9%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Накануне стало известно о кончине двух жителей области: 89-летнего мужчины и 52-летней женщины. Число подтвержденных оперативным штабом смертей достигло 498.

Выписали 130 пациентов. Общее количество выздоровевших - 37 466.