В Заречном госпитализируют всех пациентов с коронавирусом

В Заречном в красную зону МСЧ-59 начали госпитализировать всех пациентов с коронавирусной инфекцией вне зависимости от тяжести заболевания.
Об этом со ссылкой на руководителя МУ № 59 ФМБА России Людмилу Куликову сообщает портал «Заречье сегодня».
В закрытом городе сокращается число инфицированных, которые получают медпомощь на дому. Стабилизация эпидемической ситуации позволяет лечиться в инфекционном стационаре под наблюдением специалистов всем заразившимся. Особое внимание уделяется пожилым горожанам.
Согласно информации на сайте администрации Заречного, на 20 марта в городе от коронавируса амбулаторно лечилось 117 человек, в стационаре находилось 49.
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