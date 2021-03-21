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Общество

В Заречном госпитализируют всех пациентов с коронавирусом

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В Заречном в красную зону МСЧ-59 начали госпитализировать всех пациентов с коронавирусной инфекцией вне зависимости от тяжести заболевания.

Об этом со ссылкой на руководителя МУ № 59 ФМБА России Людмилу Куликову сообщает портал «Заречье сегодня».

В закрытом городе сокращается число инфицированных, которые получают медпомощь на дому. Стабилизация эпидемической ситуации позволяет лечиться в инфекционном стационаре под наблюдением специалистов всем заразившимся. Особое внимание уделяется пожилым горожанам.

Согласно информации на сайте администрации Заречного, на 20 марта в городе от коронавируса амбулаторно лечилось 117 человек, в стационаре находилось 49.

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Гость||

Фармация дала зелёный свет?

Гость||

это уже лучше. хоть за счет бюджета полечат людей

Гость||

Почему то больного,который работает на госпредприятии и его жену лечили на дому препаратом за 12000,а соседку пенсионерку набором препаратов из иммуномодуляторов и антибиотиков. Из разного теста люди сделаны?

Имя: Гость
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