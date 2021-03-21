В Заречном госпитализируют всех пациентов с коронавирусом

21.03.2021 | 12:37

В Заречном в красную зону МСЧ-59 начали госпитализировать всех пациентов с коронавирусной инфекцией вне зависимости от тяжести заболевания.

Об этом со ссылкой на руководителя МУ № 59 ФМБА России Людмилу Куликову сообщает портал «Заречье сегодня».

В закрытом городе сокращается число инфицированных, которые получают медпомощь на дому. Стабилизация эпидемической ситуации позволяет лечиться в инфекционном стационаре под наблюдением специалистов всем заразившимся. Особое внимание уделяется пожилым горожанам.

Согласно информации на сайте администрации Заречного, на 20 марта в городе от коронавируса амбулаторно лечилось 117 человек, в стационаре находилось 49.