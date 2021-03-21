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Общество

Иммунитет к COVID-19 сформировался у 35% жителей области

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Специалисты клинической больницы № 6 Пензы на странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался у порядка 35% жителей области.

Медики подсчитали, что первый этап вакцинации на данный момент прошли 3% пензенцев, второй - 1,3%, а 32% имеют антитела G.

Однако этого мало. Чтобы остановить распространение опасного вируса, необходимо наличие иммунитета у 60-70% жителей Сурского края.

Поэтому на данный момент по-прежнему необходимо соблюдать противоэпидемические меры, в числе которых использование средств индивидуальной защиты. Маски следует носить не только неболевшим и непривитым, но и тем, кто уже прошел иммунизацию.

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Гость||

То есть переболело не 40000, как признано официально, а все 400 тысяч? И умерло в 10 раз больше заявленной цифры?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, а 32% имеют антитела G
ПИ!!! Это проверенная информация?! Как определили?!

После прививки не берут анализы на антитела. Можно сдать, спустя 42 дня после прививки, только за свой счёт (примерно 700₽ в поликлинике)! А у тех кто сдал анализ за свой счёт, имеются случаи отсутствия антител... Об этом говорят сами предпрививочные терапевты!

Гость||

Надо больше массовых мероприятий

Гость||

То есть, врачи подтвердили, что за год переболел каждый третий житель области.

Гость||

А иммунитет заразен? Если да, то передаётся ли половым путём? Уважаемые Шурналисты, расследуйте данный вопрос.

Гость||

Ну что, все уже промаркировали свой организм бесплатной жижей? Поторопитесь!

Гость||

Всё как и говорил наш минздрав - 30% переболеют, а остальных привьём.Надеюсь, что жертвы массовых мероприятий были не напрасны и новый штамм обойдёт Россию стороной !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Педики подсчитали, что первый этап вакцинации на данный момент прошли 3% пензенцев, второй - 1,3%, а 32% имеют антитела G.
Берегите своё 21.В него через уши вливают.

Гость||

Тема подогнана к предстоящим выборам Мельниченко в качестве нового губернатора области

Имя: Гость
Комментарий:

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