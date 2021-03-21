Иммунитет к COVID-19 сформировался у 35% жителей области

21.03.2021 | 11:13

Специалисты клинической больницы № 6 Пензы на странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался у порядка 35% жителей области.

Медики подсчитали, что первый этап вакцинации на данный момент прошли 3% пензенцев, второй - 1,3%, а 32% имеют антитела G.

Однако этого мало. Чтобы остановить распространение опасного вируса, необходимо наличие иммунитета у 60-70% жителей Сурского края.

Поэтому на данный момент по-прежнему необходимо соблюдать противоэпидемические меры, в числе которых использование средств индивидуальной защиты. Маски следует носить не только неболевшим и непривитым, но и тем, кто уже прошел иммунизацию.