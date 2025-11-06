Пензенец засудил УК «Эконом» за поврежденный снегом Opel

В Пензе суд защитил владельца Opel Astra. С крыши многоэтажки на автомобиль сошел снег и повредил его.
Это случилось в декабре 2023 года. Пензенец припарковал машину рядом с домом № 3а на улице Урицкого. После инцидента мужчина подал претензию о возмещении ущерба в управляющую компанию «Эконом», которая обслуживает данный дом, но ему отказали.
Тогда автовладелец обратился в Ленинский районный суд Пензы.
На заседании представитель управляющей компании не согласился с иском. По его словам, истец сам решил поставить машину в месте, не предназначенном для парковки, где после обильных осадков возможен сход с крыши снега и наледи. УК «Эконом» регулярно очищает кровлю.
Суд ознакомился с материалами дела и пришел к выводу, что управляющая организация ненадлежащим образом содержала имущество дома, не создала безопасные условия его эксплуатации, не очистила крышу от снега, допустив его критическое накопление, а затем и сход, который привел к повреждению иномарки.
В пользу автовладельца взыскали 376 900 рублей (материальный ущерб) и 1 000 рублей (компенсация морального вреда). Также управляющая компания должна возместить мужчине понесенные судебные расходы.
Ответчик с постановлением не согласился и обжаловал его.
«Судебная коллегия по гражданским делам сочла решение суда первой инстанции в этой части законным и обоснованным, оно вступило в силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
