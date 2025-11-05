Криминал

Экс-чиновнику Александру Воронкову вынесли приговор

В среду, 5 ноября, в Пензе вынесли приговор бывшему главе Бессоновского района Александру Воронкову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что Александр Воронков в период с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков на улице Кудряшова в Бессоновке площадью 1 001 кв. м каждый.

В этих документах вид разрешенного использования земли был изменен с «индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества», уточнили в областной прокуратуре.

Это позволило ему через доверенное лицо, не подозревавшее о преступных намерениях чиновника, разделить участки на 8 и приобрести право собственности на них без проведения торгов.

Земля была передана в аренду приятелю Воронкова, который выкупил участки за 658 021 рубль 50 копеек при рыночной стоимости свыше 2 330 000 рублей. В дальнейшем чиновник должен был получить их в собственность, но довести умысел до конца не смог: вмешались правоохранители.

Ущерб муниципальному образованию от действий Александра Воронкова превысил 1,6 млн рублей.

Воронкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (он признал вину) и мошенничестве в особо крупном размере - здесь он вину не признал, заявив, что умысла на хищение участков у него не было, при оформлении их в собственность он никого в заблуждение не вводил и приобрести землю пытался не безвозмездно, а за соразмерную плату.

В итоге его осудили только по первой статье, назначив наказание в виде условного лишения свободы на 3 года с таким же испытательным сроком. В течение 3 лет он не сможет занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

«Арест, наложенный на имущество осужденного (автомобиль) и на имущество свидетеля (земельные участки, расположенные на ул. Кудряшова), сохранен до рассмотрения гражданского иска», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

Приговор не вступил в силу.

Источник — фото Железнодорожного районного суда
