Экс-чиновнику Александру Воронкову вынесли приговор

В среду, 5 ноября, в Пензе вынесли приговор бывшему главе Бессоновского района Александру Воронкову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Установлено, что Александр Воронков в период с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков на улице Кудряшова в Бессоновке площадью 1 001 кв. м каждый.
В этих документах вид разрешенного использования земли был изменен с «индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества», уточнили в областной прокуратуре.
Это позволило ему через доверенное лицо, не подозревавшее о преступных намерениях чиновника, разделить участки на 8 и приобрести право собственности на них без проведения торгов.
Земля была передана в аренду приятелю Воронкова, который выкупил участки за 658 021 рубль 50 копеек при рыночной стоимости свыше 2 330 000 рублей. В дальнейшем чиновник должен был получить их в собственность, но довести умысел до конца не смог: вмешались правоохранители.
Ущерб муниципальному образованию от действий Александра Воронкова превысил 1,6 млн рублей.
Воронкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (он признал вину) и мошенничестве в особо крупном размере - здесь он вину не признал, заявив, что умысла на хищение участков у него не было, при оформлении их в собственность он никого в заблуждение не вводил и приобрести землю пытался не безвозмездно, а за соразмерную плату.
В итоге его осудили только по первой статье, назначив наказание в виде условного лишения свободы на 3 года с таким же испытательным сроком. В течение 3 лет он не сможет занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.
«Арест, наложенный на имущество осужденного (автомобиль) и на имущество свидетеля (земельные участки, расположенные на ул. Кудряшова), сохранен до рассмотрения гражданского иска», - сообщили в Железнодорожном районном суде.
Приговор не вступил в силу.
Новости по теме
- В Пензе экс-директора МУП по очистке города осудили за растрату
- С 1 ноября с россиян станут по-новому взыскивать долги
- В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- 38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Пензе оштрафовали на 600 000 руб. самарскую транспортную компанию
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
Последние новости
- В Пензе женщину задержали за установку сим-боксов в квартире
- Полицейские по горячим следам раскрыли угон «Лады-Гранты»
- Пензячка потеряла доллары и евро из-за «бесплатного обследования»
- В Пензе экс-директора МУП по очистке города осудили за растрату
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- 38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»
- 14-летний кузнечанин прокатился на чужой иномарке и попал в ДТП
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- Пензячка не завершила сеанс в банкомате и потеряла 50 000 рублей
- Ревнивая кузнечанка отправила соперницу в больницу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!