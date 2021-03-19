Общество

Юрий Ильин поздравил работников сферы ЖКХ

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В преддверии праздника, который в воскресенье, 21 марта, отметят пензенские работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, свои поздравления им направил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто своим трудом создает необходимые условия для комфортной жизни горожан.

Примите искреннюю признательность за высокую квалификацию и преданность профессии, за ежедневный и круглосуточный труд, умение самоотверженно решать сложные задачи.

Сегодня перед работниками ЖКХ и бытового обслуживания стоят важные задачи по внедрению ресурсосберегающих технологий, повышению надежности инженерной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг для населения.

Искренне желаю вам успехов в достижении поставленных целей, неиссякаемой энергии и безаварийной работы.

Пусть в ваших семьях царит счастье и благополучие. Крепкого здоровья, всех благ и отличного праздника!» - говорится в обращении.

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