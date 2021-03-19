Общество

В Пензе дочери объявленной в розыск женщины назначили пенсию

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Пензячка, опекающая несовершеннолетнюю девочку, с помощью детского омбудсмена Елены Столяровой добилась социального обеспечения.

«Мать была лишена родительских прав, и ее местонахождение было неизвестно. В свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец» - прочерк. Женщину объявили в розыск, по результатам которого обнаружили, что она погибла и похоронена в Воронежской области», - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

Чтобы оформить пенсию по потере кормильца, нужно было получить свидетельство о смерти матери. Сожитель женщины предоставить какие-либо бумаги не смог, потому что похоронами занимался его брат, проживающий в Белгородской области.

«Нашли контакты этого мужчины. Елена Столярова лично с ним переговорила и попросила переслать свидетельство по почте опекуну, предоставив ему все контактные данные. В результате всех принятых мер документ получен опекуном и девочке оформлена пенсия по потере кормильца», - добавляется на сайте.

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Гость||

За пьянчугу мать пенсия УЖАС

Гость||

Новость дня ...работу поработали..

Гость||

Гость писал(a):

За пьянчугу мать пенсия УЖАС
Вы дурочка?

Гость||

Раз в квартал работает

Гость||

Гость писал(a):

За пьянчугу мать пенсия УЖАС
Ну так и ты прибухни и сгинь. Хоть какой толк от тебя детям твоим будет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.03.2021 13:58|

Гость писал(a):

За пьянчугу мать пенсия УЖАС

Ну так и ты прибухни и сгинь. Хоть какой толк от тебя детям твоим будет.

скажи это своим родителям

Гость||

Новость дня!!! Вот это работа проделана, просто грандиозная! Да, такие у нас новости...

Гость||

Гость писал(a):

Ну так и ты прибухни и сгинь. Хоть какой толк от тебя детям твоим будет.
А ты синька отёчная? На детские бухаешь?

Имя: Гость
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