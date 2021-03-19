В Пензе дочери объявленной в розыск женщины назначили пенсию

19.03.2021 | 13:08

Пензячка, опекающая несовершеннолетнюю девочку, с помощью детского омбудсмена Елены Столяровой добилась социального обеспечения.

«Мать была лишена родительских прав, и ее местонахождение было неизвестно. В свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец» - прочерк. Женщину объявили в розыск, по результатам которого обнаружили, что она погибла и похоронена в Воронежской области», - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

Чтобы оформить пенсию по потере кормильца, нужно было получить свидетельство о смерти матери. Сожитель женщины предоставить какие-либо бумаги не смог, потому что похоронами занимался его брат, проживающий в Белгородской области.

«Нашли контакты этого мужчины. Елена Столярова лично с ним переговорила и попросила переслать свидетельство по почте опекуну, предоставив ему все контактные данные. В результате всех принятых мер документ получен опекуном и девочке оформлена пенсия по потере кормильца», - добавляется на сайте.