Сотрудники ГИБДД с волонтерами провели акцию на Ахунском переезде

19.03.2021 | 19:09

Сотрудник ГИБДД тормозил водителей не из-за того, что они нарушали правила. К каждой остановившейся машине подбегали волонтеры с подарками и напутственными словами.

В пятницу, 19 марта, акция прошла у Ахунского переезда на дороге в Заречный. Потом такие же мероприятия организуют в других местах - там, где пересекаются пути поездов и автомобильного транспорта.

Многие водители знают: попасть в аварийную ситуацию на железнодорожных путях сложно - при приближении поезда опускается шлагбаум. Но ведь есть и нерегулируемые переезды.

«Не нарушайте ПДД, и будет все нормально», - отметил автомобилист.

О правилах дорожного движения люди помнят не всегда.

«Водитель должен остановиться у стоп-линии - как правило, это за 10 метров до железнодорожного переезда, - после чего убедиться в свободности переезда и продолжить движение», - сообщил главный инженер Пензенской дистанции пути КЖД Альберт Султанов.

За первые месяцы 2021-го на Куйбышевской железной дороге произошло уже восемь аварий с участием поездов и машин. Одно из таких ДТП зафиксировано на территории Пензенской области. Человек за рулем автомобиля был травмирован.