Пенза не вошла в число регионов, где хотят продлить льготную ипотеку

19.03.2021 | 11:50

В Пензе могут не продлить госпрограмму льготной ипотеки, которую Банк России рекомендует завершить 1 июля.

Льготная ипотека под 6,5% годовых помогла гражданам и застройщикам, но программу важно вовремя завершить, заявила Председатель Правления Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Впрочем, ряд регионов еще может надеяться на продление ипотеки. Низкую ставку рекомендуют сохранить в 24 субъектах РФ, где спрос на недвижимость еще не восстановился. Но Пензенская область в этот список не вошла. Так что, вероятнее всего, осталось всего 3,5 месяца, чтобы купить квартиру по государственной программе.

Агентство ипотечного кредитования Пензенской области сегодня предлагает ставку от 3,1% годовых. Такой процент возможен благодаря субсидированию программы льготной ипотеки. А это значит, что после завершения госпрограммы вырастет и ставка агентства.

Чтобы успеть воспользоваться низкой ставкой ипотечного кредитования, следует как можно скорее определиться с выбором квартиры, затем позвонить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) и приступать к оформлению документов.

На сегодняшний день продажи ведутся в семи жилых комплексах холдинга «Термодом» в Пензе, Спутнике и Заречном. Цены на квартиры начинаются от 1,1 млн рублей.

Например, однокомнатную квартиру в ЖК «Парк Рояль» с выходом на балкон из кухни и комнаты можно оформить* в ипотеку с ежемесячным платежом от 6 000 рублей.

Время еще есть, но завершение программы приближается с каждым днем. Следует поторопиться, чтобы успеть купить квартиру по льготной процентной ставке.

*Расчет предварительный, для более точного расчета необходимо обратиться в Агентство ипотечного кредитования Пензенской области. Он составлен исходя из следующих условий: цена квартиры - 2 855 160 рублей, первоначальный взнос - 51%, срок кредита - 360 месяцев, ставка - 3,1% годовых.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на наш.дом.рф.

До 01.07.2021 в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица - как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика по ставке от 2,9% годовых на срок кредита от 36 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом» при условии оформления личного страхования заемщика, первоначальном взносе от 15% и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,7% годовых. Без предоставления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается на 0,4% годовых.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб. Валюта - рубли РФ. Обеспечение по кредиту. В залог оформляются: на этапе строительства - право требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - квартира (с оформлением закладной).

Требования к заемщикам: гражданин РФ, возраст - от 21 года до 65 лет (на дату погашения кредита), стаж работы: работники по найму - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика.

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.aikdom.ru. Реклама. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».