В Заречном рассказали о побочных реакциях после прививки от COVID-19

18.01.2021 | 09:27

В Заречном отчитались о первом этапе иммунизации от коронавирусной инфекции. Прививки горожанам сделали в МСЧ-59.

В администрации Заречного со ссылкой на замначальника медсанчасти Янину Никулину сообщили, что в конце декабря первый компонент вакцины получили 149 человек. В большинстве случаев горожане перенесли прививку хорошо, побочных эффектов не наблюдалось.

Около 10% вакцинированных отметили, что у них повысилась температура до 37,8 градуса, появились головные боли.

Никто из получивших первый компонент препарата к медикам за помощью не обращался. После прививки коронавирусом заразились 3 горожанина. Янина Никулина подчеркнула, что это не связано с вакциной, поскольку иммунитет формируется после второго этапа иммунизации в течение 42 дней.

«Все трое заболевших - медицинские работники, которые заразились при тесном контакте с пациентами», - добавили в администрации города.

На минувшей неделе в закрытый город поступило еще 600 доз вакцины. Прививки приглашают сделать, помимо людей из групп риска, обычных горожан. Записаться на иммунизацию можно как на сайтах пенза-доктор.рф и МСЧ-59, так и по номеру горячей линии 60-07-07.