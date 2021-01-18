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Общество

В Заречном рассказали о побочных реакциях после прививки от COVID-19

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В Заречном отчитались о первом этапе иммунизации от коронавирусной инфекции. Прививки горожанам сделали в МСЧ-59.

В администрации Заречного со ссылкой на замначальника медсанчасти Янину Никулину сообщили, что в конце декабря первый компонент вакцины получили 149 человек. В большинстве случаев горожане перенесли прививку хорошо, побочных эффектов не наблюдалось.

Около 10% вакцинированных отметили, что у них повысилась температура до 37,8 градуса, появились головные боли.

Никто из получивших первый компонент препарата к медикам за помощью не обращался. После прививки коронавирусом заразились 3 горожанина. Янина Никулина подчеркнула, что это не связано с вакциной, поскольку иммунитет формируется после второго этапа иммунизации в течение 42 дней.

«Все трое заболевших - медицинские работники, которые заразились при тесном контакте с пациентами», - добавили в администрации города.

На минувшей неделе в закрытый город поступило еще 600 доз вакцины. Прививки приглашают сделать, помимо людей из групп риска, обычных горожан. Записаться на иммунизацию можно как на сайтах пенза-доктор.рф и МСЧ-59, так и по номеру горячей линии 60-07-07.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Около 10% вакцинированных отметили, что у них повысилась температура до 37,8 градуса, появились головные боли.
Садо-мазохисты, Просто уже слов нет. Добровольно заразиться, а последствия скажутся в следующем поколении бесплодием?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

еще 600 доз

это не к нам.

Гость||

В ВОЗ уточнили, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными

Текст: Ольга Игнатова

Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен.

Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ не требует вводить обязательные прививки для зарубежных поездок

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, - пояснила она. - Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны".

Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся на данный момент данным, средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина.

Гость||

Интересно, а почему во время эпидемии гриппа не делают вакцинацию, а проводят заранее? Может какие рекомендации есть по этому поводу?

Гость||

Как же это заражение не связано с вакциной, если вакцина на человеческом аденовирусе ? Не понимаю, как такую вакцину допустили до 60+.

Гость||

Какой вакциной прививали ?

Гость||

Интересно, а что разве вакцинация не добровольная? Что так возбудились-то?

Гость||

Бесплодие,вот основная побочка.

Гость||

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- http://bit.do/miase

Гость||

Гость писал(a):

Бесплодие,вот основная побочка.
Это не побочка, о основное действие препарата. Цель - регулирование численности населения планеты

Имя: Гость
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