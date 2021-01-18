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Общество

В «Т Плюс» появился еще один номер телефона диспетчерской службы

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«Т Плюс» напоминает жителям областного центра, что с 1 января 2021 года компания взяла на обслуживание внутриквартальные тепловые сети, ранее принадлежавшие МКП «Теплоснабжение Пензы».

Поэтому номер диспетчерской службы сменился. Теперь в случае возникновения вопросов, касающихся теплоснабжения, пензенцам нужно набрать 20-99-00. Ранее действовавшие в МКП «Теплоснабжение Пензы» телефоны (42-16-25, 42-35-81) больше не работают.

Таким образом, клиенты «Т Плюс» могут обратиться к энергетикам по трем номерам телефонов: 20-99-00 (диспетчерская служба квартальных теплосетей), 20-98-80, 20-98-79 (диспетчерская служба АО «Т Плюс Теплосеть Пенза»).

В настоящее время компания «Т Плюс» полностью готова к возникновению нештатных ситуаций как на магистральных, так и на внутриквартальных трубопроводах. Закуплены необходимые материалы, сформировано 11 аварийно-ремонтных бригад, также ежедневно на дежурстве находится 34 единицы спецтехники.

В общей сложности на баланс энергокомпании поступило 256 км квартальных трубопроводов. В результате под управлением «Т Плюс» находится порядка 75% коммуникаций областного центра.

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