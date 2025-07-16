Криминал

Пожилая пензячка отвезла аферистам в Москву 2,5 млн рублей

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78-летняя жительница Пензы потеряла сбережения после разговора с мошенниками. Чтобы отдать злоумышленникам деньги, пенсионерка два раза ездила в Москву.

В середине мая пожилой женщине позвонил «сотрудник» телефонной компании, предупредил, что ей сменят телефон, и попросил предоставить ему номер СНИЛС. Пенсионерка послушалась.

Затем пензячке стали звонить «сотрудники» Центробанка, силовых ведомств. Все они говорили, что деньги женщины в опасности и их необходимо положить на «безопасный счет».

Испугавшись, пенсионерка пошла в банк и обналичила 2,5 млн рублей. Работникам финансового учреждения она сказала, что деньги ей понадобились якобы на установление памятника родителям.

Женщина ездила на такси в Москву, где передавала деньги неизвестному. Только спустя месяц пензячка поняла, что ее обманули мошенники.

Пожилая пензячка отвезла аферистам в Москву 2,5 млн рублей

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет, их личности в настоящее время устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Источник — фото, видео УМВД
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