Пожилая пензячка отвезла аферистам в Москву 2,5 млн рублей

16.07.2025 | 09:20

78-летняя жительница Пензы потеряла сбережения после разговора с мошенниками. Чтобы отдать злоумышленникам деньги, пенсионерка два раза ездила в Москву.

В середине мая пожилой женщине позвонил «сотрудник» телефонной компании, предупредил, что ей сменят телефон, и попросил предоставить ему номер СНИЛС. Пенсионерка послушалась.

Затем пензячке стали звонить «сотрудники» Центробанка, силовых ведомств. Все они говорили, что деньги женщины в опасности и их необходимо положить на «безопасный счет».

Испугавшись, пенсионерка пошла в банк и обналичила 2,5 млн рублей. Работникам финансового учреждения она сказала, что деньги ей понадобились якобы на установление памятника родителям.

Женщина ездила на такси в Москву, где передавала деньги неизвестному. Только спустя месяц пензячка поняла, что ее обманули мошенники.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет, их личности в настоящее время устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.