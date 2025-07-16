Шпионившему за женой пензенцу вынесли приговор

16.07.2025 | 11:42

В Пензе перед судом предстал 35-летний житель региона, следивший за женой с помощью сотового телефона.

Согласно материалам дела, мужчина захотел тайно получать информацию о перемещениях и разговорах супруги и в начале января 2024 года установил на ее сотовый специальное программное обеспечение. Его он нашел в интернете.

Пензенец знал, что использовать такое приложение можно только на основании лицензии, которую выдает ФСБ, но это его не остановило.

Мужчина настроил программное обеспечение и стал пользоваться им за абонентскую плату. У него появился доступ к телефонным разговорам и перепискам жены, беседам в ее окружении и многим функциям смартфона.

Свою вину злоумышленник полностью признал. При вынесении приговора суд учел, что мужчина трудоустроен, не привлекался к административной ответственности, совершил преступление средней тяжести и раскаялся в содеянном. Кроме того, у него на иждивении малолетние дети.

Пензенцу назначили ограничение свободы на срок 6 месяцев. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.