Жительницу Нижнеломовского района избили из-за расстроенного ребенка

15.07.2025 | 08:43

В Нижнеломовском районе в больницу попала 36-летняя местная жительница. Женщину избили сотовым телефоном.

Как выяснили полицейские, она пострадала от рук 34-летнего супруга. Тот признался в побоях.

Мужчина рассказал, что приехал домой и увидел, как плачет его ребенок. Он решил: причина расстройства малыша - жена, которая не дала ему сотовый телефон.

Пара поссорилась, во время конфликта мужчина взял телефон жены и несколько раз ударил ее им по лицу.

Травмы женщины квалифицировали как легкий вред здоровью. Агрессивный супруг стал фигурантом уголовного дела.

Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.