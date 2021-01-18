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Общество

На Юбилейной площади в Пензе организуют ярмарку

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На Юбилейной площади в Пензе организуют ярмарочную площадку. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме Юбилейной площади, по прежнему будут действовать сезонные и ярмарка выходного дня на улице Попова, 4Б, Кижеватова 1-3, Суворова, 120, Одесской, 2, в 3-м проезде Лобачевского, на проспекте Победы, 99, и Строителей, 21а и 40.

Горожане и гости областного центра смогут купить различные виды мяса, сыров, овощи, молочную продукцию, кондитерские изделия, мед и хлеб по ценам, которые рекомендует министерство сельского хозяйства области.

Товары на ярмарках представляют организации из Каменского, Пензенского, Никольского, Колышлейского, Лопатинского, Тамалинского, Бессоновского, Сердобского и других районов региона.

После повышения цен в конце 2020 года губернатор Иван Белозерцев распорядился принять меры по регулированию стоимости продуктов. Одной из них он назвал создание ярмарочных площадок, на которых жители области смогут приобрести товары напрямую от производителя, следовательно без наценок.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Но пускать будут только привитых и переболевших ковидом. А как еще в период ограничений?

Гость||

Ахаха, в крещенских купелях пару сотням людей купаться запретили, а на юбилейную сгоняют всю область!!! Ни логики, ни смысла, маразм решений зашкаливает!

Гость||

Когда организуют?!?!

Гость||

пипец. теперь и тут свиные головы и трусы будут.... что-то в городе не быдланское может остаться?

Гость||

Вот они двойные стандарты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На Юбилейной площади в Пензе организуют ярмарочную площадку. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе мэрии
Это около ККЗ и филармонии получается?

Отлично!

Аттракцион "боксер" напротив драм театра летом ставят, так и тут купил мясца и вперёд утолять культурный голод.

Гость||

Ну дык сегодня уже 18 января,а после новогодних праздников никаких массовых сборищь ещё небыло.Непордок

Гость||

предлгаю переименовать площадь в Ярмарочную

Имя: Гость
Комментарий:

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