На Юбилейной площади в Пензе организуют ярмарку

18.01.2021 | 12:30

На Юбилейной площади в Пензе организуют ярмарочную площадку. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме Юбилейной площади, по прежнему будут действовать сезонные и ярмарка выходного дня на улице Попова, 4Б, Кижеватова 1-3, Суворова, 120, Одесской, 2, в 3-м проезде Лобачевского, на проспекте Победы, 99, и Строителей, 21а и 40.

Горожане и гости областного центра смогут купить различные виды мяса, сыров, овощи, молочную продукцию, кондитерские изделия, мед и хлеб по ценам, которые рекомендует министерство сельского хозяйства области.

Товары на ярмарках представляют организации из Каменского, Пензенского, Никольского, Колышлейского, Лопатинского, Тамалинского, Бессоновского, Сердобского и других районов региона.

После повышения цен в конце 2020 года губернатор Иван Белозерцев распорядился принять меры по регулированию стоимости продуктов. Одной из них он назвал создание ярмарочных площадок, на которых жители области смогут приобрести товары напрямую от производителя, следовательно без наценок.