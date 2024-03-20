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Экономика

Экономисты прогнозируют рост цен почти на все продукты

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В России подорожают все продовольственные товары повседневного спроса - консервы, хлебобулочные изделия, напитки, мясо, бакалея, полуфабрикаты, овощи, табачная и алкогольная продукция и многое другое.

Такой прогноз дал Ura.ru кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«На фоне общего инфляционного потока быстрее всего будет расти стоимость продовольственных товаров, которые потребляются ежедневно и у них нет заменителей. В первую очередь это происходит из-за того, что ценами управляют торговые сети. Они повышают стоимость, ссылаясь на различные предлоги, начиная от санкций и заканчивая валютными колебаниями. Это действительно влияет на цены, но не в той степени, о которой заявляют продавцы», - пояснил экономист.

Он считает, что снижения или стабилизации цен на рынке нет. Это можно увидеть на примере куриного мяса и яиц, которые резко подорожали в прошлом году. Сейчас эти продукты подешевели, но крайне незначительно.

С мнением Михаила Беляева согласен сооснователь и CEO онлайн-сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

«Часть мясной продукции может подорожать из-за того, что растут цены на препараты, корма и производственное оборудование. В 2024 году подорожание скажется на говядине, баранине и индейке, в то время как свинина и курятина подешевеют благодаря налаженному в России производству», - считает он.

По мнению Калугина, эти же факторы скажутся на подорожании молочных товаров. А изменения в законодательстве дадут толчок росту цен на табачную и алкогольную продукции - с 1 января акцизы повысились на 4,9%. Кроме того, плохой урожай ударит по стоимости кофе и шоколада.

Константин Калугин также назвал продукт, который будет дешеветь: это растительное масло. Цены на него могут снизиться из-за рекордного урожая в прошлом году и благоприятного прогноза на 2024-й.

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