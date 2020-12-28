Губернатор рассказал, как в регионе планируют снижать цены на продукты

28.12.2020 | 15:58

В понедельник, 28 декабря, на пресс-конференции в правительстве области губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о росте цен на продукты питания.

Глава региона отметил, что на протяжении 10 лет цены в продовольственных магазинах остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе. Однако за последние месяцы существенно подорожали куриное яйцо, сахар, мука, подсолнечное масло.

«Президент Владимир Путин дал поручение правительству разобраться в ситуации. Цены поднялись по всей стране. Что касается сахара, то в 2019 году он не покупался, цена оставалась низкой, а по сравнению с 2018-м сейчас стоимость, наоборот, уменьшилась», - сказал Иван Белозерцев.

По его словам, в регионе принимаются меры по снижению стоимости продуктов. Для этого в районах и областном центре увеличат число площадок для ярмарок и продовольственных рынков. Тогда производители смогут напрямую продавать товар покупателям, избегая наценок.

«Такая система работы позволит нам значительно снизить цены на продукты для жителей области», - подытожил губернатор.