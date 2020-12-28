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Экономика

Губернатор рассказал, как в регионе планируют снижать цены на продукты

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В понедельник, 28 декабря, на пресс-конференции в правительстве области губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о росте цен на продукты питания.

Глава региона отметил, что на протяжении 10 лет цены в продовольственных магазинах остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе. Однако за последние месяцы существенно подорожали куриное яйцо, сахар, мука, подсолнечное масло.

«Президент Владимир Путин дал поручение правительству разобраться в ситуации. Цены поднялись по всей стране. Что касается сахара, то в 2019 году он не покупался, цена оставалась низкой, а по сравнению с 2018-м сейчас стоимость, наоборот, уменьшилась», - сказал Иван Белозерцев.

По его словам, в регионе принимаются меры по снижению стоимости продуктов. Для этого в районах и областном центре увеличат число площадок для ярмарок и продовольственных рынков. Тогда производители смогут напрямую продавать товар покупателям, избегая наценок.

«Такая система работы позволит нам значительно снизить цены на продукты для жителей области», - подытожил губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Много бла-бла сегодня, самый активный понедельник года.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Такая система работы позволит нам значительно снизить цены на продукты для жителей области», - подытожил губернатор.
... и повысить заболеваемость коронавирусом. 5 баллов, Вань!

Гость||

А про субботний провал по уборке снега молчит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Такая система работы позволит нам значительно снизить цены на продукты для жителей области», - подытожил губернатор.
Ну-ну. Сегодня же понедельник

Гость||

Гость писал(a):

А про субботний провал по уборке снега молчит.
Вам же уже сказали, что работало 60 единиц техники и 67 работников. Вот только ГДЕ, не уточнили

Гость||

Но пока цены только растут.

Гость||

Стабильность,безопасность,развитие!

Гость||

Гость писал(a):

Но пока цены только растут.
а зарплаты топчутся на месте

Гость||

Какой молодец!

Гость||

Яйцa 70-80, вообще одурели в мaгaзине.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такая система работы позволит нам значительно снизить цены на продукты для жителей области», - подытожил губернатор.
Ну и на сколько и что там дешевле? Ярмарочники тоже от магазинных цен танцуют, а не от своей.

Я перестал туда ездить - у меня рядом в магазине не дороже, плюс закажу, что надо, да парковаться там проблематично.

Гость||

Пишут, что бизнес-джеты высших менеджеров разлетаются на Новый год за границу. Дмитрий Медведев улетел отдыхать в Индонезию, Герман Греф и Игорь Сечин – на Мальдивы.

Уклад не хочет никакой автаркии, не для этого развинчивали СССР и глобализировали РФ.

Но и для простых россиян это тоже хорошие новости – ломать их устоявшуюся частную жизнь тоже никто не будет.

Имя: Гость
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