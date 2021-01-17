В области за сутки зарегистрировали 228 случаев коронавируса

17.01.2021 | 11:02

В Пензенской области за сутки подтвердили 228 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 17 января, рассказали в федеральном оперативном штабе.

Общее количество заразившихся составило 29 542.

Всего за минувшую неделю, с 10 по 16 января, в области прибавилось 1 427 инфицированных, несколько дней подряд фиксировался антирекорд по суточному приросту пациентов. За это время медики выписали 1 068 человек, 16 скончались.

Рост заболеваемости специалисты регионального управления Роспотребнадзора связали с новогодними праздниками, в частности с проведением корпоративов.

«На территории Пензенской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Любые массовые мероприятия должны отменяться, так как отказ от их проведения - важная составляющая профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции», - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.