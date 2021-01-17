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Общество

В области за сутки зарегистрировали 228 случаев коронавируса

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В Пензенской области за сутки подтвердили 228 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 17 января, рассказали в федеральном оперативном штабе.

Общее количество заразившихся составило 29 542.

Всего за минувшую неделю, с 10 по 16 января, в области прибавилось 1 427 инфицированных, несколько дней подряд фиксировался антирекорд по суточному приросту пациентов. За это время медики выписали 1 068 человек, 16 скончались.

Рост заболеваемости специалисты регионального управления Роспотребнадзора связали с новогодними праздниками, в частности с проведением корпоративов.

«На территории Пензенской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Любые массовые мероприятия должны отменяться, так как отказ от их проведения - важная составляющая профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции», - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

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Гость||

Спортивные комплексы,бассейны работают ,спектакли проводятся , в подьездах санобработка не проводится....

Гость||

Спутник V не нужен даже Бразилии ! А если у человека есть уже антитела к аденовирусам, получается и вакцина эта работать не будет, одно радует от неё не умирают.Столько информации сейчас валится, что всё уже зависит от первого лица - привьётся он или нет Спутником.

Гость||

еще 228 спаслись от "вакцинации"....слава б-гу

Гость||

Вот так выходим на третью сотню. Теперь попрет.

Гость||

Зачем лишняя статья, все равно же потом будет по районам.

Гость||

Проведение спортивно-массовых лжемероприятий- намеренная угроза жизни и здоровью населения

Гость||

Вас дураков за деньги пальмой травят, а тут нате , бесплатная вакцина.Ни о чем не говорит?

Гость||

Наследники победителей. Гаага по вам плачет.

Имя: Гость
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