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Общество

Рост заболевших COVID-19 в Пензе связали с новогодними гуляньями

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Итоги новогодних каникул подводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В регионе зафиксирован очередной антирекорд: за сутки опасную болезнь диагностировали еще у 230 жителей области.

Такой же резкий рост инфицирования граждан отмечался примерно через две недели после майских выходных. В управлении Роспотребнадзора утверждают, что середина января - время пожинать плоды корпоративов и других праздничных гуляний.

«На территории Пензенской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Любые массовые мероприятия должны отменяться, так как отказ от их проведения - важная составляющая профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Надеяться на то, что вирус слабеет, переходя от человека к человеку, не стоит. Более того, подобное взаимодействие порой приводит к появлению новых штаммов, что, скорее всего, и случилось в Великобритании.

«Почему произошла мутация (видоизменение) вируса? По всей вероятности, он каким-то образом столкнулся с другой инфекцией. Но мы это можем только предполагать», - рассказал министр здравоохранения Александр Никишин.

Тем временем общее число заболевших за все время пандемии в регионе приближается к 30 тысячам. Ежедневно оперативный штаб обновляет и цифры по количеству умерших. Болезнь унесла жизни уже 352 пензенцев. Накануне зарегистрировано еще три летальных исхода.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Всех в конлагерь!

Гость||

Классика жанра министр здравоохранения говорит о вирусе, но при этом даже маску не надел

Гость||

Рост заболеваний связан с прививочной кампанией...

Гость||

2000 прививочных доз поступило... Для 1.5миллионной области это огогооооо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему произошла мутация (видоизменение) вируса? По всей вероятности, он каким-то образом столкнулся с другой инфекцией. Но мы это можем только предполагать», - рассказал министр здравоохранения
Стройте крематорий. Рассеиваете заразу по всему краю.По данным СМИ уже кроме Британской,есть мутация Бразилии,Конго,Японии.

Гость||

Если пошла такая пьянка.Обещаешь, что на следующей Пресс-конференции спросишь.У главного .Как он сейчас называет своего отец или папа?

Гость||

Если нужна очередь на прививки,то люди дожны знать реальное количество умерших ОТ ковид и С ковид...

Страх,страх,страх...

Гость||

Корпоративов не было, ёлки отменили. Какие массовые гуляния спровоцировали такой скачок?

Гость||

За то как гордо Министерство культуры афишировала список мероприятий в новогодние праздники! Каждый день зазывали! Они не подчинялись требованиям?!

Имя: Гость
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