Рост заболевших COVID-19 в Пензе связали с новогодними гуляньями

16.01.2021 | 18:30

Итоги новогодних каникул подводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В регионе зафиксирован очередной антирекорд: за сутки опасную болезнь диагностировали еще у 230 жителей области.

Такой же резкий рост инфицирования граждан отмечался примерно через две недели после майских выходных. В управлении Роспотребнадзора утверждают, что середина января - время пожинать плоды корпоративов и других праздничных гуляний.

«На территории Пензенской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Любые массовые мероприятия должны отменяться, так как отказ от их проведения - важная составляющая профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Надеяться на то, что вирус слабеет, переходя от человека к человеку, не стоит. Более того, подобное взаимодействие порой приводит к появлению новых штаммов, что, скорее всего, и случилось в Великобритании.

«Почему произошла мутация (видоизменение) вируса? По всей вероятности, он каким-то образом столкнулся с другой инфекцией. Но мы это можем только предполагать», - рассказал министр здравоохранения Александр Никишин.

Тем временем общее число заболевших за все время пандемии в регионе приближается к 30 тысячам. Ежедневно оперативный штаб обновляет и цифры по количеству умерших. Болезнь унесла жизни уже 352 пензенцев. Накануне зарегистрировано еще три летальных исхода.