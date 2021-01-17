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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

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В воскресенье, 17 января, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

Инфицированных выявили в Пензе (199), Заречном (7), Кузнецком (6), Малосердобинском (4), Белинском (3), Колышлейском (3), Пензенском (2), Городищенском (2), Неверкинском (1) и Камешкирском (1) районах.

Среди заболевших 30 детей в возрасте от года до 17 лет. Общее число заразившихся несовершеннолетних достигло 2 727.

Всего за сутки в области прибавилось 228 пациентов с COVID-19. С начала эпидемии выявили 29 542 случая опасного вируса, выписали 23 538 человек, скончалось 353.

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Гость||

дети дети дети...........закройте школы на пару недель у меня ребенок заболел а теперь и мы всей семьей болеем

Гость||

За то все веселились на горках, ёлках и тд! А теперь с какой стати школы закрывать?!

Гость||

Всем похуй

Имя: Гость
Комментарий:

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