Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

17.01.2021 | 12:03

В воскресенье, 17 января, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

Инфицированных выявили в Пензе (199), Заречном (7), Кузнецком (6), Малосердобинском (4), Белинском (3), Колышлейском (3), Пензенском (2), Городищенском (2), Неверкинском (1) и Камешкирском (1) районах.

Среди заболевших 30 детей в возрасте от года до 17 лет. Общее число заразившихся несовершеннолетних достигло 2 727.

Всего за сутки в области прибавилось 228 пациентов с COVID-19. С начала эпидемии выявили 29 542 случая опасного вируса, выписали 23 538 человек, скончалось 353.