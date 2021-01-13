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Общество

В пензенских колониях организовали конкурс снежных фигур

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В исправительных учреждениях Пензенской области объявили конкурс снежных фигур. Заключенные будут создавать различные композиции в течение ближайшего месяца.

В пресс-службе регионального управления ФСИН уточнили, что такие мероприятия являются традиционными и проводятся в подведомственных учреждениях ежегодно.

«В рамках воспитательной и профилактической работы с осужденными, а также с целью организации их досуга и развития творческих способностей, сотрудники организуют разнообразные культурно-массовые мероприятия. В их числе конкурсы, концерты, спортивные соревнования и другие», - пояснил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Владимир Анчихров.

Подвести итоги конкурса и назвать авторов лучших снежных фигур планируется в феврале. Какие призы ждут победителей, не сообщается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УФСИН России по Пензенской области
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Гость||

снежная хата

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Какие призы ждут победителей, не сообщается.

УДО и поселение.

Гость||

Велело и святое блаженство у них там! Святости наберутся и в проповедники?

Имя: Гость
Комментарий:

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