В пензенских колониях организовали конкурс снежных фигур

13.01.2021 | 08:48

В исправительных учреждениях Пензенской области объявили конкурс снежных фигур. Заключенные будут создавать различные композиции в течение ближайшего месяца.

В пресс-службе регионального управления ФСИН уточнили, что такие мероприятия являются традиционными и проводятся в подведомственных учреждениях ежегодно.

«В рамках воспитательной и профилактической работы с осужденными, а также с целью организации их досуга и развития творческих способностей, сотрудники организуют разнообразные культурно-массовые мероприятия. В их числе конкурсы, концерты, спортивные соревнования и другие», - пояснил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Владимир Анчихров.

Подвести итоги конкурса и назвать авторов лучших снежных фигур планируется в феврале. Какие призы ждут победителей, не сообщается.