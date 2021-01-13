В Пензе из-за нарушений санитарных норм закрыли оздоровительный центр

13.01.2021 | 10:56

В Пензенской области несоблюдение противоэпидемических мер привело к закрытию нескольких торговых точек.

Так, о противодействии распространению коронавирусной инфекции забыли сотрудники магазинов на улицах Литвинова и Карпинского в Пензе, а также в селе Лопуховка Бессоновского района, Ульяновка и Малый Труев Кузнецкого. Свои двери для клиентов организации закрыли на срок от 7 до 30 суток.

Пренебрегали противоэпидемическими мерами и в оздоровительном центре «Путь к здоровью». Его закрыли на 24 дня. Нарушения выявили также в парикмахерской «Золотой локон» в Каменке (запретили деятельность на 30 суток), в столовой Food в селе Ухтинка Бессоновского района (на 90 дней).

«Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в декабре сообщалось о магазине в Железнодорожном районе Пензы, который закрыли из-за нарушений противоэпидемических мер и санитарных норм. Выявленные недостатки устранили в кратчайшие сроки, однако открыть зал для посетителей можно было лишь после соответствующего разрешения суда. Его администрация не дождалась, вызвав сотрудников на работу. В итоге срыв пломбы обошелся владельцу торговой точки в 30 000 рублей.