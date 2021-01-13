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Общество

В Пензе из-за нарушений санитарных норм закрыли оздоровительный центр

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В Пензенской области несоблюдение противоэпидемических мер привело к закрытию нескольких торговых точек.

Так, о противодействии распространению коронавирусной инфекции забыли сотрудники магазинов на улицах Литвинова и Карпинского в Пензе, а также в селе Лопуховка Бессоновского района, Ульяновка и Малый Труев Кузнецкого. Свои двери для клиентов организации закрыли на срок от 7 до 30 суток.

Пренебрегали противоэпидемическими мерами и в оздоровительном центре «Путь к здоровью». Его закрыли на 24 дня. Нарушения выявили также в парикмахерской «Золотой локон» в Каменке (запретили деятельность на 30 суток), в столовой Food в селе Ухтинка Бессоновского района (на 90 дней).

«Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в декабре сообщалось о магазине в Железнодорожном районе Пензы, который закрыли из-за нарушений противоэпидемических мер и санитарных норм. Выявленные недостатки устранили в кратчайшие сроки, однако открыть зал для посетителей можно было лишь после соответствующего разрешения суда. Его администрация не дождалась, вызвав сотрудников на работу. В итоге срыв пломбы обошелся владельцу торговой точки в 30 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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гребень||

теперь пути к здоровью не будет там

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обошелся владельцу торговой точки в 30 000 рублей.
Кому война, кому мать родна. Бюджет надо пополнять, растащили все.

Гость||

Что бы здоровье было сначала надо родится здоровым

Гость||

а когда храмики пойдете проверять?

Или кишка тонка?

Гость||

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ» ПО-ЧИНОВНИЧЬИ

Стараниями охамевших от безнаказанности пензенских «инвестиционно привлекательных» чиновников и депутатов, в регионе детские лагеря дают огромный «оздоровительный» эффект - превращаются то в скотный двор, то в тренировочную базу для террористов, а то и в охотничью заимку насильника - экс-министра В.Стрючкова и др.

В ДОТАЦИОННОМ И ДЕПРЕССИВНОМ регионе - Пензенской области таких ужасных примеров множество!

Позор на весь мир!..

Гость||

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Имя: Гость
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