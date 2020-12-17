В Пензе закрытый магазин вернулся к работе без разрешения суда

17.12.2020 | 09:12

В Пензе работники магазина самовольно вернулись к работе. Речь идет о торговой точке в Железнодорожном районе, закрытой судебными приставами на 14 дней из-за нарушений санитарных и противоэпидемических мер.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили магазин и обнаружили, что поверхности в помещениях обрабатывали дезинфектантом, в составе которого отсутствовал компонент, убивающий вирусы. Кроме того, продукты и полуфабрикаты хранились с нарушением санитарных норм.

Выявленные недостатки устранили в кратчайшие сроки, однако открыть зал для посетителей можно было лишь после соответствующего разрешения суда. Его администрация не дождалась.

«Предвкушение новогодней выручки и подсчет упущенной выгоды заставил директора пойти на нарушение закона», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

11 декабря пломбу с дверей сорвали, что зафиксировали служители закона. Приставы составили протокол об административном правонарушении. Рассмотрев его, суд оштрафовал владельца магазина на 30 000 рублей.