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Общество

В Пензе закрытый магазин вернулся к работе без разрешения суда

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В Пензе работники магазина самовольно вернулись к работе. Речь идет о торговой точке в Железнодорожном районе, закрытой судебными приставами на 14 дней из-за нарушений санитарных и противоэпидемических мер.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили магазин и обнаружили, что поверхности в помещениях обрабатывали дезинфектантом, в составе которого отсутствовал компонент, убивающий вирусы. Кроме того, продукты и полуфабрикаты хранились с нарушением санитарных норм.

Выявленные недостатки устранили в кратчайшие сроки, однако открыть зал для посетителей можно было лишь после соответствующего разрешения суда. Его администрация не дождалась.

«Предвкушение новогодней выручки и подсчет упущенной выгоды заставил директора пойти на нарушение закона», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

11 декабря пломбу с дверей сорвали, что зафиксировали служители закона. Приставы составили протокол об административном правонарушении. Рассмотрев его, суд оштрафовал владельца магазина на 30 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Насрали на закон? А тридцатка - это мелочи.

Что дальше?

Гость||

Молодцы, эти приставы с РПН получают зарплату из бюджета который пополняется за счёт налогов. Сами себе источники зарплат закрывают.

Гость||

Закроют магазы и радуются, а то что пожилым людям, инвалидам ходить за продуктами стало не куда они не думают. Да и не зачем, палочную систему не отменяли, чем больше штрафов и закрытых магазов лучше. Идиотизм крепчает!

Имя: Гость
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