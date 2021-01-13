В Пензе и Шемышейке продолжается акция по сбору использованных елок

13.01.2021 | 15:44

В двух населенных пунктах Пензенской области впервые в этом году проходит акция по сбору новогодних деревьев, которые вместо свалки отправятся в фермерские хозяйства и станут витаминной подкормкой скоту.

Экологическое новшество стартовало 5 января и завершится 20-го. Оно охватывает пять микрорайонов областного центра: Терновку, Согласие, Север, Арбеково и Западную Поляну. Также в акции участвует рабочий поселок Шемышейка.

Жителям не нужно никуда везти деревце - его необходимо просто освободить от украшений и дождя и оставить рядом с мусорным контейнером. Активисты соберут елки и отправят в фермерские хозяйства и на конюшни, где хвойными ветками будут лакомиться козы и лошади.

«Жители других районов могут при желании самостоятельно отвезти свои ели фермерам, уточнив контакты у организатора. Телефон для связи 8-927-096-42-37», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.