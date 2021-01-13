В больнице имени Бурденко рассказали о пациентах с COVID-19

13.01.2021 | 09:42

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали о пациентах с коронавирусом.

«На 12 января в инфекционном стационаре лечатся 143 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 и конкурирующими заболеваниями, такими как инфаркты, инсульты, кардиологическая или неврологическая патологии, хроническая болезнь почек, травмы», - сообщили в медучреждении.

Уточняется, что в реанимации сейчас находятся 14 пациентов с коронавирусом.

«Пожалуйста, не пренебрегайте мерами самосохранения, избегайте людных мест, носите маски и соблюдайте дистанцию при контакте с посторонними людьми», - обратились медики к населению.

В областном центре спецвидов медпомощи от COVID-19 лечатся 513 человек (по состоянию на 12 января). В реанимации находятся 42 человека с дыхательной недостаточностью. Их них 6 подключены к аппарату ИВЛ, а 30 получают кислород неинвазивно.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло 28 446. Согласно сообщениям оперштаба, за время пандемии от нее умерли 345 человек, выздоровевших 22 922.