В пензенском КИМе выросло число пациентов с COVID-19

12.01.2021 | 13:49

Во вторник, 12 января, в областном центре спецвидов медицинской помощи рассказали о количестве пациентов с коронавирусом, которым в настоящее время сотрудники учреждения оказывают помощь.

Таковых в медучреждении 513, что на 33 больше по сравнению с 9 января, днем, когда специалисты КИМа предоставили последние данные.

У всех пациентов заболевание протекает в тяжелой форме, им требуется кислородотерапия.

В реанимации на данный момент находится 42 человека с дыхательной недостаточностью. Их них 6 подключены к аппарату ИВЛ, а 30 получают кислород неинвазивно.

«Идет борьба за жизнь каждого. Берегите себя и своих близких, не занимайтесь самолечением. Соблюдайте меры профилактики!» - обратились к жителям области сотрудники центра на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».