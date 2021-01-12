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Общество

В пензенском КИМе выросло число пациентов с COVID-19

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Во вторник, 12 января, в областном центре спецвидов медицинской помощи рассказали о количестве пациентов с коронавирусом, которым в настоящее время сотрудники учреждения оказывают помощь.

Таковых в медучреждении 513, что на 33 больше по сравнению с 9 января, днем, когда специалисты КИМа предоставили последние данные.

У всех пациентов заболевание протекает в тяжелой форме, им требуется кислородотерапия.

В реанимации на данный момент находится 42 человека с дыхательной недостаточностью. Их них 6 подключены к аппарату ИВЛ, а 30 получают кислород неинвазивно.

«Идет борьба за жизнь каждого. Берегите себя и своих близких, не занимайтесь самолечением. Соблюдайте меры профилактики!» - обратились к жителям области сотрудники центра на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/pokcsvmp
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Гость||

я бы туда не поехал, дома бы вылечился от этого орви

Гость||

Пока не начнётся реальная вакцинация, всё будет хуже и хуже!!!

Гость||

Гость писал(a):

Пока не начнётся реальная вакцинация, всё будет хуже и хуже!!!
а что много желающих уколоться?

Гость||

да а кстате а Что не новостят большая ли очередь на вакцинку сколько еще прибыло вакцинки где бесплатно делают анализ на антитела?

Гость||

Когда для переболевших снимут режима повышеной готовности масочный режима? Переболевшим теперь повышенно готовится как бы уже и не к чему.

Имя: Гость
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