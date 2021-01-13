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Общество

Почти год борьбы с COVID-19: минздрав собрал самое актуальное

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«Скоро год, как мы живем в новых условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции - инфекции новой, ранее неизвестной и до сих пор до конца не изученной», - так начинается пост регионального минздрава в соцсетях, где обобщаются имеющиеся сведения о COVID-19.

«Не у всех, кто заразился SARS-CoV-2, будут симптомы. Но если они будут, то они появятся через 2-14 дней после заражения. И набор, и сила проявления симптомов могут варьироваться от одного человека к другому.

Наиболее распространенным признаком коронавируса является лихорадка, которая у большинства взрослых составляет 38 °С и выше. Большинство людей, у которых был положительный тест на коронавирус, страдают от высокой температуры. Это признак того, что организм больного человека пытается бороться с вирусом», - пояснила заведующая инфекционным отделением больницы имени Н. Н. Бурденко Пенза Елена Демчук.

Она уточнила, что примерно у 70% заболевших отмечается сухой кашель без слизи или мокроты. У трети зараженных кашель влажный. Могут присутствовать усталость, озноб, тошнота, рвота или понос, иногда болит горло, голова, мышцы и суставы.

Одни говорили о проблемах с глубоким дыханием - «будто у них была плотная повязка на груди», другие сравнивали болезнь с сильной простудой, третьи признавали, «что это самое ужасное, что они когда-либо чувствовали».

У большинства пропадали обоняние и вкус, многие чувствовали одышку.

«Может потребоваться две недели, чтобы организм больного преодолел болезнь - это среднее время выздоровления. Для лиц со средней или тяжелой формами COVID-19 выздоровление может занять до 6 недель.

Не всегда человеку удается справиться с болезнью в домашних условиях. Есть категория пациентов, у которых выявлен новый коронавирус, они должны оставаться в больнице, т. к. у них проблемы с дыханием. Такое состояние может длиться 2 недели и более. У некоторых больных может развиться осложнение, называемое синдромом острой дыхательной недостаточности, которое может повредить легкие, и человеку становится очень трудно дышать», - пояснила Елена Демчук.

Она отметила, что пациенты с тяжелым течением болезни помещаются в отделение интенсивной терапии. Многие из них после лечения теряют вес и ослабевают физически, у кого-то возникают проблемы с памятью.

Чтобы ускорить выздоровление, нужно есть здоровую пищу, свежие фрукты, овощи, зелень, ограничить количество сладких или высокотехнологичных продуктов (печенье и газировка), чаще пить воду и больше отдыхать.

«Тем временем все, включая тех, кто недавно выздоровел, должны продолжать физически дистанцироваться от других и носить маски, так как это пока лучший способ блокировать распространение вируса в обществе», - заключила Елена Демчук.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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