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Общество

Пензенских журналистов организованно привьют от коронавируса

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В противоэпидемическом костюме журналиста службы новостей 11 канала зрители, пожалуй, не узнают. Но по-другому нельзя, когда стоит задача снять материал о работе медиков в красной зоне. С самого начала пандемии представители СМИ рассказывают о коварстве COVID-19, о том, как снизить риск заражения. В защите от коронавируса нуждается и пишущая братия.

Инициативу председателя Пензенского областного отделения Союза журналистов России о проведении организованной вакцинации представителей средств массовой информации поддержал глава региона. Начали формировать список желающих привиться.

«Я - за вакцинацию! Безусловно, страшно. Я живу на Красной, рядом с больницей КИМ, каждое утро прохожу мимо нее. И пока я прохожу (10-15 минут), мимо меня 2-3 машины с сиренами, мигалками обязательно проезжают. Я знаю людей, которые очень тяжело переболели», - пояснила интернет-редактор сетевого издания «ПензаИнформ» Ольга Терехина.

Определена очередность вакцинации населения. Первую группу - медиков и педагогов - уже прививают. Желание журналистов защитить себя от инфекции и сделать укол в региональном минздраве поддерживают.

«Когда мы говорим про транспорт, про всю сферу услуг, куда и входят журналисты, безусловно, поощряется тот факт, что журналисты понимают, насколько они часто контактируют с другими людьми. Самое главное - понимать, что все слои населения будут затронуты и вторая категория вскоре будет обеспечиваться данной вакцинацией», - сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Пензенской области Елена Власова.

13 января президент Владимир Путин заявил о необходимости перехода к массовой вакцинации населения уже со следующей недели. Прививка является основной мерой профилактики заболевания.

По данным оперативного штаба, в среду, 13 января, в Пензенской области отмечен очередной антирекорд по количеству подтвержденных случаев COVID-19 - 207 человек. В регионе продлен режим повышенной готовности - до 29 января включительно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Скажут, что привились, а на самом деле не будут. Это же журналисты.

Гость||

Гость писал(a):

Скажут, что привились, а на самом деле не будут. Это же журналисты.
Не бреши. Пензаинформ и 11 канал если сказали то это отливается в граните.

Гость||

Ну все, теперь половину журналистов уволят за отказ..

Гость||

Гость писал(a):

то это отливается в граните.
На кладбище?

Гость||

Сфера услуг это журналисты, не знал...

Гость||

Журналисты - это плохой пример, там молодёжь, да и все они переболели.Пенсионерам чего делать ? Два дкпутата погибли, один в реанимации.

Имя: Гость
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