В Пензе планируют закупить более 12000 доз вакцины от ветрянки

27.03.2025 | 11:07

В Пензе готовы потратить 30 714 331 рубль 75 копеек на вакцину для профилактики ветряной оспы. В среду, 26 марта, на портале госзакупок стартовал соответствующий электронный аукцион.

Для областного центра спецвидов медпомощи (КИМ) планируется приобрести 12 055 доз лиофилизата, из которого готовится раствор для подкожного введения.

Расчетная стоимость 1 дозы объемом 0,5 мл - 2 547 рублей 85 копеек.

Поставщик, с которым заключат контракт (он будет действовать до конца года), по заявке заказчика должен обеспечивать его необходимым количеством вакцины в течение 5 рабочих дней.

Аукцион проводится до 7 апреля, 9-го числа рабочая комиссия подведет его итоги.