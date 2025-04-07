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Общество

В Пензенскую область поступит 20 800 доз вакцины от пневмококка

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В 2025 году в Пензенский областной центр спецвидов медпомощи (КИМ) поступит 20 800 доз вакцины от пневмококка. Электронный аукцион на ее поставку завершился в понедельник, 7 апреля.

Медицинское учреждение намерено заказать раствор для внутримышечного и подкожного введения по 1 521,99 рубля за дозу.

Общая стоимость контракта, который заключат с победителем, составит 31 млн 657 тысяч 392 рубля. Такой была начальная (максимальная) цена. На конкурс поступила лишь 1 заявка без снижения суммы, ее признали соответствующей требованиям.

Контракт будет действовать до конца года. Поставщик по заявке заказчика должен обеспечивать его необходимым количеством вакцины в течение 5 рабочих дней.

В эти же сроки в центр спецвидов медпомощи поступит 12 055 доз вакцины от ветрянки за 30 млн 714 тысяч 331 рубль 75 копеек.

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