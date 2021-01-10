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Общество

В областном центре спецвидов медпомощи заняты 480 ковидных коек

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В областном центре спецвидов медпомощи рассказали, сколько пациентов с коронавирусом находится у них на лечении. Информацию разместили в аккаунте учреждения в социальной сети Instagram.

На вечер субботы, 9 января, специалисты центра оказывали помощь 480 больным COVID-19. В красную зону медучреждения попадают люди с тяжелым течением инфекции.

«Берегите себя и своих близких, не занимайтесь самолечением», - напомнили медики пензенцам.

За последние сутки в регионе прибавилось 198 заразившихся коронавирусом. Всего за 9 дней января выявили 1 809 случаев инфекции.

Ранее министр здравоохранения области Александр Никишин отметил, что в настоящее время, несмотря на большое число ежедневно регистрируемых заболевших, уменьшилось количество тяжелых случаев коронавируса.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/gbuz_pokcsvmp
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Гость||

отмените ковидные койки и лечите уже от настоящих болезней, на запись не прорваться, один этот лжековид на уме только обратись. ни хочу ничего слышать и обследоваться от гриппоподобной мелочи

Гость||

Те кто болеет где вы зaрaзились? Мaски носили?

Имя: Гость
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