В Пензенской области до сих пор не выявили ни одного случая гриппа

12.01.2021 | 13:31

В Пензенской области до сих пор не зарегистрировали ни одного случая гриппа. Об этом в понедельник, 11 января, заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

«Проводится дифференциальная диагностика, мониторинг заболеваемости гриппом. За весь эпидсезон 2020-2021 года проведено 662 исследования на грипп, но на сегодняшний день он не выявлялся. Выявлены аденовирусы, риновирусы и другие этиологии», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что грипп, а его приход ожидается в ближайшее время, может осложнить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Как он взаимодействует с COVID-19, врачам пока не известно. По прогнозам, течение болезни будет крайне тяжелым.

По последним данным, от гриппа привили 60,2% от всего населения региона, это более 700 000 человек. В этом году препарат, который вводили пензенцам, содержал компоненты от трех штаммов гриппа.