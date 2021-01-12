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Общество

В Пензенской области до сих пор не выявили ни одного случая гриппа

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В Пензенской области до сих пор не зарегистрировали ни одного случая гриппа. Об этом в понедельник, 11 января, заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

«Проводится дифференциальная диагностика, мониторинг заболеваемости гриппом. За весь эпидсезон 2020-2021 года проведено 662 исследования на грипп, но на сегодняшний день он не выявлялся. Выявлены аденовирусы, риновирусы и другие этиологии», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что грипп, а его приход ожидается в ближайшее время, может осложнить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Как он взаимодействует с COVID-19, врачам пока не известно. По прогнозам, течение болезни будет крайне тяжелым.

По последним данным, от гриппа привили 60,2% от всего населения региона, это более 700 000 человек. В этом году препарат, который вводили пензенцам, содержал компоненты от трех штаммов гриппа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Некому выявлять?

Гость||

т.к. теперь он называется не грипп, а короновирус...

Гость||

Да просто люди не дураки, не лезут на рожон при насморке и прочем..сейчас к медикам опасно ходить, сразу ковид поставтя, затаскают досмерти по процедурам

Гость||

Логично

Гость||

Теперь грипп называется «барановирус»

Гость||

Гость писал(a):

Да просто люди не дураки, не лезут на рожон при насморке и прочем..сейчас к медикам опасно ходить, сразу ковид поставтя, затаскают досмерти по процедурам
врачи тоже не разбежались к нам идти или ехать. на вызов врач не идет, диагноз ставит по телефону и тут же выписывает лекарства. Скорая не дет несколько дней, приезжает когда уже выздоровел или кони двинул. Откуда случаям гриппа взяться?!

Гость||

Ни чего не будет, ни гриппа, ни инфарктов, ни панкреатитов, один сплошной коронавирус)))

Гость||

сегодня все болезни наверное поборол короновирус

Гость||

А нет других болезней,только корона.

Имя: Гость
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