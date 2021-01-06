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Общество

Областной минздрав о коронавирусе: Болеют больше, но тяжелых меньше

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Плюс 203 заболевших, в том числе 64 ребенка от 4 месяцев до 17 лет - таковы данные оперативного штаба за последние сутки. В первые дни наступившего года в регионе ежедневно выявляют около двух сотен заразившихся коронавирусом.

Радикального отличия от предыдущих месяцев медики и не ждут. Периоды снижения числа пациентов с COVID-19 будут, но в целом 2021-й, скорее всего, окажется схож с предыдущим. Хотя большие надежды возлагают на вакцинацию - в случае успеха кампании станет легче.

«Напряженность иммунитета достигнет своей наивысшей точки, когда у нас будет 70% переболевших, но в эту группу входят и вакцинированные, и кто переболел в клинической форме, которая никак не проявлялась, бессимптомно», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Но у переболевших в легкой форме иммунитет сохраняется недолго, и есть риск заразиться коронавирусом повторно. Осложнить ситуацию в ближайшее время может приход гриппа. Как он взаимодействует с COVID-19, врачам пока не известно. По прогнозам, течение болезни будет крайне тяжелым.

Несмотря на то что количество заболевающих в разы больше, чем в начале пандемии, медики уверяют, что работать им стало гораздо проще, чем прошлой весной: набрались опыта и научились лечить коварную инфекцию.

«Болеют больше, да, но тяжелых меньше. Если эту ситуацию перенести на ситуацию апреля-мая, то тогда был бы вообще кошмар», - отметил Александр Никишин.

И все же сообщения о смертях от коронавируса приходят ежедневно. Оперативный штаб сообщил о новых жертвах коронавируса: не стало двух мужчин, 1938 и 1937 года рождения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Никишин, а где обещанная вакцинация?! Реально её нет?

Гость||

а тем кто переболел ковидом им теперь маски и повышенно готовится не за чем И не к чему?

Гость||

И вакцинация переболевших разве нужна?

Гость||

зачем вы?

Гость||

вот вместо рассказов лучше бы наладили для населения бесплатно кровь на антитела проверять. Вот это дело было. А сколько болеет это уже не интересно ясно и так от вируса спрятаться не получается.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Никишин, а где обещанная вакцинация?! Реально её нет?
Единственный здравомыслящий человек в губернии. Реально снизил число больничных осложнений у потерпевших от ковид-истерии. Чисто организационные меры, а какой эффект.

А вакцинация - мрак, никому не посоветую.

Число выявленных должно быть близко к 100%. Это естественный процесс распространения нового штамма, и они испокон веков каждый год появляются.

Гость||

А что делает медицина чтобы показатели снижались? А то кажется что маразм героев на растает

Гость||

Гость писал(a):

Никишин, а где обещанная вакцинация?! Реально её нет?
даже если и будет-ты веришь в эффектифность этого фуфла?

Гость||

Гость писал(a):

вот вместо рассказов лучше бы наладили для населения бесплатно кровь на антитела проверять.
это дорого. и незачем-через 3 месяца, даже если что у тебя найдут, все исчезнет

Имя: Гость
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