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Общество

Названы муниципальные образования, неблагополучные по коронавирусу

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В понедельник, 11 января, на совещании в региональном правительстве глава Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин назвал муниципальные образования, неблагополучные по коронавирусу.

«С 1 января зарегистрировано 2 147 экстренных извещений, в Пензе проживает 90,4% заболевших коронавирусом. Кроме того, заболевшие есть в Кузнецке, Заречном и во всех районах области», - констатировал он.

По словам руководителя местного управления РПН, среднеобластной показатель заболеваемости составляет 164 на 100 000 населения. Сейчас он превышен в двух муниципальных образованиях: в Пензе (373 на 100 000) и Шемышейском районе (165 на 100 000).

«На сегодняшний момент под меднаблюдением находятся 7 510 жителей, включая контактировавших с заболевшими, имеющих подозрение на коронавирус, а также 3 лица, прибывшие из зарубежных поездок», - резюмировал Михаил Перекусихин.

На 12 января общее количество случаев подтвержденного COVID-19 в Пензенской области - 28 446.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А в процентах слабо написать?

Гость||

А как там абсерватор в леонидовке функционирует?

Гость||

А в какой район Пензы не благополучный?

Гость||

На фото ДОРОГА В АД?

Гость||

Это наш путь,путь в очередное светлое будущее.

Имя: Гость
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