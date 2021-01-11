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Общество

В регионе за сутки зафиксировали 196 случаев коронавируса

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В понедельник, 11 января, в федеральном оперативном штабе сообщили о 196 новых случаях заражения коронавирусом в Пензенской области.

Общее число инфицированных в регионе достигло 28 251.

10 января выявили 198 заразившихся, 9-го - 202, 8-го - 205, 7-го - 201.

С начала эпидемии коронавирус побороли 22 625 человек, за последние сутки были выписаны 155. Жертвой инфекции стали 340 пациентов: 154 мужчины и 186 женщин.

Режим повышенной готовности будет действовать в области до 15 января включительно. Сохраняются ограничения в физкультурно-оздоровительных центрах и дворцах спорта, касающиеся графика: количество тренировок следует уменьшить, а расписание составить так, чтобы между занятиями проходил минимум час.

Предприниматели, организовавшие ледовые катки и игровые площадки, должны впускать посетителей «исходя из площади помещений - не более одного человека на 10 квадратных метров».

Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

мы верим!

И ждем принудительной вакцинации!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы рекомендовано оставаться на самоизоляции
что ж вы на рождество в храмики со своими проверками не пришли?

только детей можете ловить по торговым центрам?

Гость||

Ага, а в доме офицеров одни праздники, каждый день вижу толпы народа

Гость||

11:24

Ещё один адепт секты "Свидетели короновы"

Гость||

Гость писал(a):

Пока не будет реальной вакцинации, так и будет всё плохо! Вакцинации нет, власть к проблеме безразлична?!Лично я записался в первый день начала предварительной записи, примерно две недели назад. Я в группе риска, результат - ноль! Всё как обычно!
Идиот во всей красе. С метастазами маски в голове и вросшими перчатками. КУ говоришь тчатланам?

Гость||

Гость писал(a):

С метастазами маски в голове и вросшими перчатками.
Кстати!

А почему в Пензе только маски?!

ПОЧЕМУ в магазинах обслуживают покупателей БЕЗ ПЕРЧАТОК!

Все буртасы должны носить и маски и ПЕРЧАТКИ !!!

Гость||

Гость писал(a):

Лично я записался в первый день начала предварительной записи, примерно две недели назад. Я в группе риска, результат - ноль! Всё как обычно!
Да ты идот потому что

Гость||

Гость писал(a):

Кстати!

А почему в Пензе только маски?!

ПОЧЕМУ в магазинах обслуживают покупателей БЕЗ ПЕРЧАТОК!

Гость писал(a):
Кстати!

А почему в Пензе только маски?!

ПОЧЕМУ в магазинах обслуживают покупателей БЕЗ ПЕРЧАТОК!

Без памперсов еще не пущать за литрой

Гость||

Гость писал(a):

мы верим!

И ждем принудительной вакцинации!

которая будет для тебя каждые 3 месяца и пожизненно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

15 января включительно.
и года так до 2052

Имя: Гость
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