В регионе за сутки зафиксировали 196 случаев коронавируса

11.01.2021 | 11:17

В понедельник, 11 января, в федеральном оперативном штабе сообщили о 196 новых случаях заражения коронавирусом в Пензенской области.

Общее число инфицированных в регионе достигло 28 251.

10 января выявили 198 заразившихся, 9-го - 202, 8-го - 205, 7-го - 201.

С начала эпидемии коронавирус побороли 22 625 человек, за последние сутки были выписаны 155. Жертвой инфекции стали 340 пациентов: 154 мужчины и 186 женщин.

Режим повышенной готовности будет действовать в области до 15 января включительно. Сохраняются ограничения в физкультурно-оздоровительных центрах и дворцах спорта, касающиеся графика: количество тренировок следует уменьшить, а расписание составить так, чтобы между занятиями проходил минимум час.

Предприниматели, организовавшие ледовые катки и игровые площадки, должны впускать посетителей «исходя из площади помещений - не более одного человека на 10 квадратных метров».

Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.