В Пензенской области озвучили число погибших в ДТП с начала года

11.01.2021 | 16:56

В мероприятиях, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества в общей сложности приняли участие около 40 000 жителей Пензенской области.

Об этом зампред регионального правительства Юрий Денисов сообщил на совещании в понедельник, 11 января. Он подвел итог, обрисовав обстановку.

«Зарегистрировано 8 ДТП (снижение на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года), в которых пострадали 11 человек, 4 человека погибли», - уточнил докладчик.

Также зафиксировано два факта самоубийства (в прошлом году было четыре), 13 фактов обнаружения трупов без признаков насильственной смерти.

Кроме того, сотрудники полиции протоколировали нарушения масочного режима в общественном транспорте и местах массового скопления людей, регистрировали кражи и более серьезные преступления.