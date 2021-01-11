В Пензенской области озвучили число погибших в ДТП с начала года

В мероприятиях, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества в общей сложности приняли участие около 40 000 жителей Пензенской области.
Об этом зампред регионального правительства Юрий Денисов сообщил на совещании в понедельник, 11 января. Он подвел итог, обрисовав обстановку.
«Зарегистрировано 8 ДТП (снижение на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года), в которых пострадали 11 человек, 4 человека погибли», - уточнил докладчик.
Также зафиксировано два факта самоубийства (в прошлом году было четыре), 13 фактов обнаружения трупов без признаков насильственной смерти.
Кроме того, сотрудники полиции протоколировали нарушения масочного режима в общественном транспорте и местах массового скопления людей, регистрировали кражи и более серьезные преступления.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Тайную статистику озвучийте.