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Общество

На трассах области организовали круглосуточное дежурство спецтехники

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В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах в Пензенской области организовали круглосуточное дежурство спецмашин.

Благодаря этой мере и полученным данным с метеопостов специалисты своевременно приступили к очистке от снега проезжей части дорог регионального и межмуниципального значения.

Всего в работе задействовали 216 единиц техники. Было высыпано более 3 000 тонн песко-соляной смеси.

«Всем автовладельцам рекомендуется по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте в период снегопада. Соблюдайте правила дорожного движения», - обратились к жителям области в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
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Гость||

Ну пекари и лекари, давайте про дороги, вы же всё знаете.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Всем автовладельцам рекомендуется по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте в период снегопада.
Молодцы! Заблаговременно о снегопаде в четверг предупреждают! Ближе к концу недели предупредят и о морозах.

Имя: Гость
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