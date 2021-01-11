На трассах области организовали круглосуточное дежурство спецтехники

11.01.2021 | 11:37

В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах в Пензенской области организовали круглосуточное дежурство спецмашин.

Благодаря этой мере и полученным данным с метеопостов специалисты своевременно приступили к очистке от снега проезжей части дорог регионального и межмуниципального значения.

Всего в работе задействовали 216 единиц техники. Было высыпано более 3 000 тонн песко-соляной смеси.

«Всем автовладельцам рекомендуется по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте в период снегопада. Соблюдайте правила дорожного движения», - обратились к жителям области в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.