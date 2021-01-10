В регионе от COVID-19 скончались еще три пациента

10.01.2021 | 19:33

В воскресенье, 10 января, в пензенском оперативном штабе сообщили о новых смертях от коронавирусной инфекции.

Скончался 66-летний мужчина. В числе сопутствующих заболеваний указаны атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, гипертония, мускатный фиброз печени, сигмостома.

Также зафиксирована гибель 55-летнего пациента, страдавшего такими хроническими заболеваниями, как хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный бронхит, бронхиальная астма.

Третьей жертвой стала 41-летняя женщина с атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий. Кроме того, у пациентки была шизофрения и энцефалопатия смешанного генеза.

Причиной смерти всех трех человек стала коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией. Таким образом, в регионе вирус унес жизнь 340 пациентов.

За сутки медики выписали 155 человек. Число выздоровевших стало равняться 22 625.