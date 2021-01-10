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Общество

В регионе от COVID-19 скончались еще три пациента

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В воскресенье, 10 января, в пензенском оперативном штабе сообщили о новых смертях от коронавирусной инфекции.

Скончался 66-летний мужчина. В числе сопутствующих заболеваний указаны атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, гипертония, мускатный фиброз печени, сигмостома.

Также зафиксирована гибель 55-летнего пациента, страдавшего такими хроническими заболеваниями, как хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный бронхит, бронхиальная астма.

Третьей жертвой стала 41-летняя женщина с атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий. Кроме того, у пациентки была шизофрения и энцефалопатия смешанного генеза.

Причиной смерти всех трех человек стала коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией. Таким образом, в регионе вирус унес жизнь 340 пациентов.

За сутки медики выписали 155 человек. Число выздоровевших стало равняться 22 625.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Шизофрения появилась после короновируса ?

Гость||

Когда начнёте строить крематорий? От трупа может передаваться живым людям зараза от 43 заболеваний,не считая квид 19.

и это только начало... Обидно будет,если захлебнётесь от новой заразы,а оно так и будет. Город во многом похож на свинарник и хоронят как скотину,что на Н-Западном(на салазках),что на Чемодановском скотомогильнике.

Гость||

Вот так вот в Пензе и области завершилось новогодняя кампания.

Гость||

О если бы завершилась! Думаю мы в начале пути...

Гость||

вчара вирус ковид убивал а сегодня? просто от него померли. такая формулировка не дает состава преступления

Гость||

Человек с крематорием вновь появился,а то давно его слышно не было.Новогодние каникулы?

Гость||

Конечно,если не лечить,то люди умирают.Как так и надо.Лечить надо грамотно.

Имя: Гость
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